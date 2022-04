Talisker lädt vom 22. bis 24. April zu ihrem Talisker Adventure, und Sie können dabei sein! Auf malts.com/talisker-adventures werden ab 4. April 7 x 2 Tickets für das dritte Talisker Adventure verlost. Alle weiteren wichtigen Informationen (zum Beispiel, wer noch mit an Bord sein wird), finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die uns heute erreichte:

Made by the Sea: Mit Talisker Adventure auf den Grund des Meeres

Carolinensiel, 05.04.2022 – Zerklüftete Küsten, wilde Stürme und das Rauschen des Meeres – das ist Talisker. Die Whiskymarke lädt vom 22. bis 24. April zu einem einzigartigen Abenteuer an der Nordseeküste ein: Auf malts.com/talisker-adventures werden ab 4. April 7 x 2 Tickets für das dritte Talisker Adventure verlost – auf die Gewinnerinnen wartet ein Wochenende voller aufregender Erlebnisse, Genuss und Nachhaltigkeit. Mit dabei sind Influencerinnen wie @das.leben.des.brian und einer der bekanntesten Gastronomen der asiatischen Fusion-Kitchen, The Duc Ngo.

Kulinarische Vielfältigkeit im Wattenmeer

In der Morgendämmerung des 23. Aprils tauchen die Teilnehmenden in die Welt von Talisker ein und stechen mit dem historischen Segelklipper “Willem Jacob” in See. Durch die Gezeiten strandet das 125 Jahre alte, restaurierte Segelschiff im Wattenmeer auf einer Sandbank, wo die Gäste ein vielfältiges und exklusives Whiskytasting erwartet.

Zurück auf der Willem Jacob, zaubert der Berliner Szenekoch The Duc Ngo eine köstliche Fisch Bouillabaisse aus nachhaltig gefangenem Fisch, wie sie es sonst nur in seinem Restaurant “Funky Fisch” gibt – ein wunderbarer Vorgeschmack auf das spektakuläre Dinner: Am Abend präsentiert der TV-Koch ein extravagantes Menü, angelehnt an die moderne japanische Küche seines Berliner It-Restaurants “893 Ryotei”.

Gemeinsam Gutes tun: One for the Sea

Die Whiskymarke setzt sich seit Jahren für maritime Nachhaltigkeit ein, um ihren Ursprung – das Meer – zu erhalten. Getreu dem Motto “One for the Sea” wird beim Ruderwettbewerb “Talisker Whisky Atlantic Challenge” dazu inspiriert, sich mit der Schönheit und Anfälligkeit des Meeres auseinanderzusetzen.

Roman und Samuel haben mit ihrem Team “Swiss Raw” die vergangene TWAC gewonnen – beim Talisker Adventure berichten sie über die Erfahrungen mit Meeresverschmutzung, die sie bei ihrer eindrucksvollen Reise über den Atlantik gemacht haben.

Talisker Adventure zu Hause erleben mit Talisker 10

Auch zuhause kann das Abenteuer der See genossen werden: Der Geist der Heimat wird im Duft und Geschmack des edlen Tropfen eingefangen, sodass manche sogar die Gischt des Meeres darin schmecken

Der Talisker 10 überzeugt durch seine harmonische Komplexität: die Würze, das maritime Raucharoma, die weiche Süße und der anhaltend torfige Abgang machen ihn einzigartig. Nachdem der Single Malt mindestens zehn Jahre in amerikanischen Eichenfässern gereift ist, erweckt jeder einzelne Schluck die Isle of Skye auf der Zunge zum Leben.

Am besten wird der Talisker 10 pur genossen oder als spritziger “The Sea Sour”:

Zutaten:

50 ml Talisker 10

20 ml Zitronensaft

10 ml Honigwasser

Eiweiß

3 Spritzer Celery Bitter

Zubereitung:

Alle Zutaten mit reichlich Eis im Cocktail Shaker mixen. Durchs Barsieb abseihen und pur oder auf Eis servieren. Als Garnitur passt Fenchelgrün bzw. Meerfenchel dazu.

Dieser Drink enthält 18,3 g Alkohol pro Portion.