Neu: Ledaig Triple Wood

Aus der Tobermory Distillery von der Isle of Mull erscheint, neben dem Tobermory 26 Years Old Oloroso Cask Finish (wir berichteten), auch eine neu Abfüllung ihres rauchig-torfigen Single Malts. Für Ledaig Triple Wood wurden die drei Ledaig Single Malts aus Wein-, Bourbon- und Portweinfässern von master blender Julieann Fernandez miteinander vermählt. Abgefüllt mit 53,8 % Vol., ist diese Limited Edition für £95 über den Web-Shop der Brennerei erhältlich.

Tasting Notes

Colour: Polished Mahogany

Nose: Sweet nose with notes of poached pears dusted with cinnamon, creamy butterscotch and American cream soda.

Palate: An initial burst of apple strudel an vanilla ice cream is balanced with cracked black pepper, wood smoke, toasted oak and treacle toffee.

Finish: Lingering smoky finish with cloves and a touch of maple syrup.

Die Umverpackung des Ledaig Triple Wood enthält Bilder eines Kurzfilms von Gordon Buchanan über die Isle of Mull. Auch diese Abfüllung entstand in Zusammenarbeit mit dem Naturfilmer und Island Ambassador sowie dem Mull and Iona Community Trust, der auch eine Spende erhalten wird, um seine Arbeit zur Erhaltung und Wiederherstellung des Ardura-Waldes zu unterstützen.