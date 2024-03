Wilson & Morgan stellt Dailuaine 40 yo vor

Auf dem Whisky-Festival Malt Live 2024 Dubai stellt der unabhängige Abfüller Wilson & Morgan sein neuestes Bottling, einen 40 Jahre alten Dailuaine, vor. Der Single Malt reifte in einem refill oloroso butt, die Hälfte des Inhalts wurde 2018 als 35-jähruger in den Special Releases des italienischen Indie-Bottlers abgefüllt. Nun, fünf Jahre später, wurde das Fass endgültig geleert.

In der Nase sei der Malt noch lebendig, sehr frisch und reif mit jugendlicher Fruchtigkeit: Bananen, Pfirsiche und kandierte Orangen, wie wir bei The spirits business lesen. Am Gaumen gäbe es einen Hauch von Heilkräutern und Gewürzen, die Tannine seien gut kontrolliert und die Eichenbitterkeit bleibe subtil. Sein hohes Alter sei offensichtliches und zeigt sich in der Struktur und Komplexität der 40 Jahre. Aber er sei immer noch sonnig, extrem fruchtig und verspielt. Erst gegen Ende beginne der würzige und trockene Einfluss des Oloroso zu dominieren, mit einem sehr pfeffrigen und adstringierenden Finale.

Wilson & Morgan’s Dailuaine 40 yo ist auf nur 297 Abfüllungen limitiert. Der Dekanter mit einem Kragen aus Sterlingsilber und mit Gravierung ist einer Box aus Mahagoni untergebracht. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 2.500 €.