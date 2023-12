Neu von whic.de: Spirits of the Forest XI – Winterliches Aromenfest mit fesselnden Frucht- und Nussnoten

Heute erscheint von whic.de die elfte Abfüllung in der Spirits of The Forest-Serie: ein süßer Dailuaine aus dem Einzelfass, abgefüllt mit 47% vol. Alkoholstärke. Vom zehn Jahre alten Dailuaine gibt es ingesamt nur 379 Flaschen.

Hier die Infos, die uns whic.de zur Verfügung gestellt hat:

SPIRITS OF THE FOREST XI – Winterliches Aromenfest: Fesselnde Frucht- und Nussnoten

Bremen, Deutschland, 08.12.2023

Der elfte Scotch Whisky der natürlichen Spirits of the Forest Serie der Whiskyexperten von whic ist ein einnehmend süßer Dailuaine. Single Malts der Speyside Brennerei sind eher einsame Wölfe – hier bekommen Whiskyliebhaber die Chance, den leckeren Hausstil bei angenehmen 47% Vol., ohne Kühlfilterung oder Farbstoff pur zu erleben.

Und was für ein weihnachtliches Aromenfest hier wartet: Gebackene Birne, frisch gebackener Apfelkuchen mit Vanille-Sauce und gerösteten Walnuss-Splittern, dazu süße Karamellwaffeln mit Zimt, Malzbonbons und getoastetes Weizenbrot. Eine köstliche Melange, die sich nach 10 Jahren im Rechar / Dechar Hogshead entwickelt hat. Die Holzkohleschicht des zuvor ausgebrannten Fasses wurde abgetragen, um es danach wieder neu zu verkohlen. Diese Prozedur verjüngt das Fass und sorgt für einen regen Austausch zwischen Liquid und Fass – das macht sich vor allem in den würzigen Röst- und Nussnoten bemerkbar.

Aus dem Fass #312992 wurden lediglich 379 Flaschen abgefüllt und mit einem handillustrierten Etikett versehen. Erhältlich ist der Whisky ab sofort zu einem sehr fairen Preis exklusiv bei whic.de: https://whic.de/sotf-11

„Der Dailuaine ist einfach ein leckerer und günstiger Tropfen für jede Gelegenheit. Schenken Sie ihn sich ein, lehnen Sie sich zurück und geben Sie sich gemütlichen Genussmomenten hin.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Spirits of the Forest

Insgesamt hat Signatory 13 unterschiedliche Whiskys in angenehmer Trinkstärke von 47% Vol. für die schöne whic Serie abgefüllt. Es werden naturbelassene Tropfen zu erschwinglichen Preisen serviert. Bei angenehmen 47% Vol. lassen sie sich besonders entspannt gemeinsam mit Freunden erkunden. Jede der Abfüllungen schmückt ein von Hand illustriertes Etikett. Die Motive fanden sich in den mythischen Wesen des Waldes.