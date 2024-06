Neu bei Kirsch Import: Speymalt from Macallan Distillery und Ballechin mit rund 20-jähriger Reifung, besondere Single Casks von Berry Bros. & Rudd sowie Stauning Rye – Sherry Cask Finish

Nicht nur Track 4 und Track 5 des Turntable Blending House (wir stellten Ihnen die beiden neuen Abfüllungen bereits heute Morgen vor) befinden sich heute bei den Neuheiten von Kirsch Import, sondern auch sechs neue Bottlings aus der Speyside sowie eine Abfüllung aus Dänemark:

Zwei Jahrzehnte Reifezeit können die Abfüllungen Speymalt from Macallan Distillery aus dem Hause Gordon & MacPhail sowie der Ballechin 2004/2024 – Heavily Peated aufweisen. Die vier Speyside Single Casks von Berry Bros. & Rudd, bottled exclusively for Kirsch Import – Germany, bieten vier unterschiedliche und außergewöhnliche Finishes. Und von Dänemarks Westküste, aus der Stauning Distillery, kommt die limitierte Sonderedition Stauning Rye – Sherry Cask Finish.

Hier alle Einzelheiten zu den Neuheiten, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Delikatessen aus rund zwei Dekaden: Speymalt from Macallan & Ballechin aus Old Grand Dad Barrels

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein und erfüllen doch beide die hohen Ansprüche gestandener Genießer: Der Speymalt from Macallan Distillery 2003/2023 und der Ballechin 2004/2024 reiften beide in rund 20 Jahren zu herausragenden Geschmackerlebnissen heran.

Abgefüllt wird der Speymalt von Gordon & MacPhail – ein absolutes Privileg des unabhängigen Traditionsbetriebs. Der wunderbar komplexe Single Malt reifte im mit Sherry vorbelegten Eichenfass Nr. 13603610. So entwickelte die Single-Cask-Rarität ein Profil aus Waldfrüchten, Anklängen von Kaffeebohnen sowie Nüssen, mit reifer Eiche und Himbeere im Nachklang.

Der Ballechin 2004/2024 stammt aus dem stark torfigen Zweig der Edradour Distillery. 2004 destilliert, reifte der Highlander ausschließlich in First Fill Barrels, die mit ausgezeichnetem Bourbon von Old Grand Dad vorbelegt waren. Rauch, Würze und Süße entfaltet der auf 2.016 Flaschen limitierte Single Malt ungehemmt bei fassstarken 52,8% vol.

Speymalt from Macallan Distillery 2003/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2003

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 13603610

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ballechin 2004/2024 – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

20 Jahre

Dest. 02-03/2004

Abgef. 04/03/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Old Grand Dad First Fill Bourbon Barrels

Fassnr. 50, 52, 72, 78, 81, 85, 88, 96, 98, 103, 104, 107

2.016 Flaschen (insgesamt)

52,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Von Grappa bis Armagnac Finish: Besondere Single Casks von Berry Bros. & Rudd

Berry Bros. & Rudd demonstriert. Und zwar eine über 300-jährige Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen. Die Beweisobjekte? Vier exklusive Speyside Single Casks für Kirsch-Kunden mit außergewöhnlichen Finishes.

Dem Secret Speyside 2003/2024 gönnten die Experten ein Finale in einem Grappa Cask. Wer eine der lediglich 50 Flaschen ergattert, wird mit Noten von Apfel und Trauben sowie in Honig eingelegten Aprikosen, Heidekraut und Eichenwürze belohnt. In pittoresker Abgeschiedenheit destilliert, führt der Aultmore 2006/2024 weit über die Grenzen Schottlands hinaus: Der Speysider wurde in einem Tequila Cask vollendet. So verschmelzen hier süße Agavennoten, tropische Frucht und Pfeffer mit den für Aultmore typischen kräutrig-floralen Einschlägen, Vanille und Honig.



Nach Frankreich verschlägt es Genießer mit den beiden anderen Exklusivabfüllungen. Nach Veredelung im Calvados Cask wandelt man mit dem von knackigen Äpfeln und Birnen, warmem Apfelkuchen mit Zimt und Honig sowie Apfelholzrauch geprägten Dailuaine 2007/2024 durch sommerliche Obstgärten. Der Dufftown 2008/2024 aus einem Armagnac Cask hingegen tritt sein französisches Erbe mit Noten von Pflaumen, Feigen und karamellisiertem Zucker sowie dunkler Schokolade und Tabak an.

Secret Speyside 2003/2024

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import – Germany

Dest. 2003

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Grappa Cask (Finish)

Fassnr. 08023

50 Flaschen

53% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aultmore 2006/2024

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import – Germany

Dest. 2006

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Tequila Cask (Finish)

Fassnr. 03033

103 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dailuaine 2007/2024

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import – Germany

Dest. 2007

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Calvados Cask (Finish)

Fassnr. 07062

246 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dufftown 2008/2024

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import – Germany

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Armagnac Cask (Finish)

Fassnr. 07062

103 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Üppig, lebendig & fruchtig: Stauning Rye aus Sherry Casks

Abenteuergeist und Experimentierfreude gehören mindestens so zur DNA der Brennerei Stauning wie die regionalen Zutaten von Dänemarks Westküste. Zum Beispiel: Roggen. Von Feldern in Fahrraddistanz entfernt bezogen, wird das Getreide aufwendig auf dem hauseigenen Malzboden gemälzt und gemeinsam mit Gerstenmalz zum Flaggschiff der dänischen Destillateure, dem runden Stauning Rye gebrannt.

Für eine limitierte Sonderedition wurde der preisgekrönte Whisky in American Virgin Oak gereift und in Sherryfässern aus Jerez veredelt. Das Finale in insgesamt 13 handverlesenen Oloroso und Moscatel Casks zeigt Staunings flüssige Version eines Roggenbrotes von einer üppigen, lebendigen und fruchtigen Seite. Noten von Vanilleschoten treffen dabei auf Sevilla-Orange, Schwarztee und Demerara-Zucker.

Stauning Rye – Sherry Cask Finish

Danish Rye Whisky

Limited Edition

Fasstyp: American Virgin Oak, Oloroso & Moscatel Sherry Casks (Finish)

3.500 Flaschen (insgesamt)

53,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt