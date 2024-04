Moffat Distillery füllt ihre ersten Fässer ab

Vor knapp einem Jahr konnten wir letztmalig über die Moffat Distillery berichten. Im Mai 2023 besuchte Leser Kurt Rottenfusser die Brennerei in den Lowlands brachte, neben einigen Bilder, auch Infos zut Destillerie mit.

Mittlerweile konnte das Brennerei-Team in der Moffat Distillery mit der Produktion beginnen, jetzt wird dort der erste moderne holzbefeuerte Scotch Whisky seit mehr als 200 Jahren sorgfältig hergestellt. Das hier verwendete Holz stammt aus lokalen, nachhaltigen Quellen. Im Januar wurden die ersten Maischen die 350 Liter fassende wash still mit dem Namen Amelia hergestellt. Aus der spirit still, sie heißt Lena, floss Ende Februar der erste legale Spirit, dieser gründlich analysiert. Und am 7. März wurde dann das erste Fass befüllt.

Der Daily Record bietet in seinem Artikel „Moffat Distillery carefully crafting first modern wood-fired Scotch whisky for more than 200 years“ auch einige Bilder der Brennerei, des Teams der Destillerie, und auch von einer der Stills.