Moffat Distillery: Baugenehmigung erteilt

Jetzt ist es tatsächlich soweit: Nach einer grundsätzlich positiven Stellungnahme der zuständigen Behörde vor einigen Tagen (wir berichteten hier) hat die Dumfries and Galloway Council die Baugenehmigung für die Moffat Distillery endgültig und abschließend erteilt.

Der Besitzer, Dark Sky Spirits, hofft, nun wie geplant schon 2021 mit der Destillation beginnen zu können. Schon im ersten Betriebsjahr will man 12 Jobs schaffen und 9000 Besucher im geplanten Besucherzentrum willkommen heißen.

Die Brennerei will traditionell arbeiten, mit Worm Tubs und hölzernen Washbacks – und einen mittelleichten Stil brennen, mit „Anklängen von Zitrus und Biskuit“, wie der Besitzer, Nick Bullard, in dem Artikel in The Scotsman meinte.

Über den tatsächlichen Baubeginn gibt es noch keine Informationen, wir werden aber den Fortschritt dort für Sie aufmerksam beobachten.