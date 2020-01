PR: Neu bei Irish-whiskeys.de – Barr an Uisce Wicklow Hills

irish-whiskeys.de informiert uns über eine Neuerscheinung, die der Spezialist und Importeur aus Irland nach Deutschland bringt. Es handelt sich dabei um den Barr an Uisce Wicklow Hills, ein Blended Whiskey aus 21 % Single Malt und 79 % Single Grain Whiskey.

Alle Infos dazu untenstehend:

Neu bei Irish-whiskeys.de – Barr an Uisce Wicklow Hills

Barr an Uisce

„Barr an Uisce“ bedeutet „über dem Wasser“. Außerdem ist es der irische Name, Barraniskey, eines Townlands im Herzen des wunderschönen County Wicklows an der Ostküste Irlands. Uisce bedeutet Wasser und wurde benutzt, als irische Mönche erstmals anfingen das zu destillieren, was wir heute als Whiskey kennen. Sie haben es „Uisce Beatha“, Wasser des Lebens, genannt.

Wicklow ist bekannt als der Garten Irlands und bestätigt dies mit einer atemberaubenden Landschaft. Die frischen Wasserströme, sanft geschwungene Hügel, üppige Wälder und wunderschöne Ausblicke bestätigen alles, wenn wir an Irland denken.

Die Gründer

Der Gründer von Barr an Uisce Irish Whiskey, Ian Jones, kommt aus dem kleinen Dorf Redcross, welches direkt unterhalb von Barraniskey im County Wicklow liegt.

Ian’s Urgroßvater, Tim Dineen, gehörte ein Pub in Peak im County Cork, welches an der Süd-West Küste Irlands liegt. Um der Familientradition zu folgen, führt Ian’s Familie noch heute ein Pub als Familienunternehmen in Redcross, mitten in den sanften Hügeln des County Wicklow. Es ist das Zentrum der Gemeindeaktivitäten und des Lebens – auch noch über 100 Jahre nachdem sein Ur-Großvater mit der Geschichte begann. In diesem Pub in Redcross kommen Familien und Freunde zusammen, um Musik miteinander zu genießen und gemeinsam zu lachen, in einem typischen Irish Pub.

Barr an Uisce Irish Whiskey feiert die Tradition des Pubs als Zentrum der Gemeinschaft.

Die Ortschaft

Redcross hat eine sehr interessante Geschichte. Es war einer der größten Haltepunkte für Pferde und Pferdewagen, die auf dem Weg von Südirland nach Dublin waren. Menschen, die an der Ostküste Irlands entlang gereist sind, haben in Redcross Halt gemacht. Es wurde ein Treffpunkt für Klatsch, Neuigkeiten, Kultur und Musik. 1803 wurde die Barraniskey Kirche gebaut. Noch heute steht das kupfer farbene Kreuz auf dem Friedhof in Redcross. Dieses kupferne Kreuz war die Inspiration für das Logo von Barr an Uisce Irish Whiskey.

Der Whiskey – Wicklow Hills

Wicklow Hills, die neuste Abfüllung von Barr an Uisce. Ein blended Whiskey aus 21 % Single Malt und 79 % Single Grain Whiskey. Nachdem der Whiskey zunächst in first fill Kentucky Bourbonfässern reifte, wurde er für 3 Monate in Oloroso Sherryfässern gefinisht. Der Whiskey wurde mit dem Wasser aus der eigenen Familienquelle im County Wicklow auf 40 % reduziert.

Tasting Notes:

Aroma: Vanille, Karamell, Fruchtnoten, dunkle Schokolade

Geschmack: Frucht, Vanille, geröstete Nüsse, Karamell

Nachklang: mittellang mit Fruchtsüße

UVP: 32,90 €