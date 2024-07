Whisky im Bild: Nordlichter über der Moffat Distillery

Durch unseren Leser Kurt Rottenfußer haben wir von Nicolas Bullard, Besitzer der Moffat Distillery in den schottlischen Lowlands (sie hat im April ihre ersten Fässer abgefüllt – wir berichteten hier darüber und hängen das Bild der ersten zwölf Fässer als kleinen Bonus an), zwei Bilder von einer Aurora über der Brennerei erhalten. Und natürlich möchten wir Ihnen diese nicht vorenthalten Vergrößern durch Anklicken. Thank you, Nicolas, for your kind permission:

