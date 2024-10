Neu: Rampur Barrel Blush

Die Rampur Distillery wird einen neuen Indian single malt whisky in unsere Märkte einführen. Rampur Barrel Blush, mit 45 % Vol. abgefüllt, lagerte zunächst in American Bourbon barrels. Anschließend reift er zusätzlich in australischen Shiraz-Weinfässern. Die anfängliche Reifung in amerikanischen Bourbonfässern verleiht dem Whisky Noten von Vanille, Eiche und sanften Gewürzen. Die australischen Shiraz-Weinfässern fügen Aromen reifer Beeren, dunkler Früchte und eine subtile Tanninnote hinzu.

Rampur Barrel Blush wird später in diesem Monat bei Fachhändlern in Großbritannien mit einer UVP von £65 (das wären nicht ganz 80 €) erhältlich sein, bevor es in den kommenden Monaten in ganz Europa und den USA auf den Markt kommt.