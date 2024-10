Johnnie Walker Black Label x Andy Gellenberg, eine limitierte Auflage mit KI-generierten Designs

Diageo als Marken-Inhaber stellt heute eine neue limitierte Edition seines Scotch Whiskys Johnnie Walker Black Label. Gemeinsam mit Künstler Andy Gellenberg entstand Johnnie Walker Black Label x Andy Gellenberg, streng limitiert auf 5.000 Flaschen, und mit KI-generierten Designs.

Johnnie Walker Black Label x Andy Gellenberg wird für eine begrenzte Zeit in Deutschland online via johnniewalker.com, sowie exklusiv bei KaDeWe und Fotografiska Berlin zu einem Preis von 34,99 € erhältlich sein.

Johnnie Walker bringt gemeinsam mit Künstler Andy Gellenberg eine limitierte Auflage mit einzigartigen KI-generierten Designs in Deutschland heraus

Johnnie Walker veröffentlicht eine progressive Sammleredition, welche die unbegrenzten Möglichkeiten von KI Design nutzt, um moderne Whisky-Konsumenten:innen von heute widerzuspiegeln. Die Auflage ist streng limitiert auf 5.000 Flaschen.

Zum ersten Mal betritt Diageo in Deutschland den Bereich der Technologieintegration ihrer Produkte. Für dieses spannende Innovationsprojekt im Bereich der Produktpersonalisierung hat Johnnie Walker mit dem deutschen Illustrator und Grafikdesigner Andy Gellenberg zusammengearbeitet. Mit seinem lebendigen Stil schafft er verspielte Kunstwerke mit Pop-Art Elementen, darunter Collagen, Muster, Zeichnungen und Schriftzüge. Die limitierte, vielfältige KI-Edition spiegelt auch die DNA von Johnnie Walker wider.

Mit KEEP WALKING als ikonisches Mantra wird eine moderne, diverse Gesellschaft reflektiert, in der jeder akzeptiert und willkommen ist. Die KI ermöglicht es Verbraucher:innen einzigartige Flaschendesigns zu erstellen. Das Team hat zusammen mit den R&D-Expert:innen von Diageo, sowie führenden Partner:innen in den Bereichen KI, Druckvorstufe und Druck zusammengearbeitet, um die einzigartigen Flaschendesigns aufzunehmen und druckfertige Kunstwerke zu erstellen.

Designer Andy Gellenberg sagt:

„Die Zusammenarbeit mit Johnnie Walker und der Prozess, Kunst mit Technologie zu verbinden, war eine bereichernde Erfahrung. Dieses Projekt zeigt die unbegrenzte Vielfalt unserer Gesellschaft weltweit und hebt hervor, wie jedes Gesicht und jede Geschichte zum Gesamtbild beitragen. Es geht darum, Grenzen zu überschreiten und zu zeigen, wie Kreativität und Innovation zusammenkommen können, um die Schönheit der Individualität widerzuspiegeln.“

Die limited Edition Johnnie Walker Black Label x Andy Gellenberg wird für eine begrenzte Zeit in Deutschland online via johnniewalker.com, sowie exklusiv bei KaDeWe und Fotografiska Berlin zu einem Preis von 34,99 € erhältlich sein.