Die Speyside-Brennerei Aberlour, meist verkaufter Single Malt in Frankreich und eine der Lieblings-Destillerie von Serge Valentin, bildet heute den Mittelpunkt der täglichen Whiskyfun-Verkostung. Auch wenn der Name zu einigen simplen Reimen einlädt (und einen finden wir dann auch in der Überschrift der heutigen Session): Wir konzentrieren uns auf die sieben Bottlings, die sehr gute bis hervorragende Bewertungen erhalten:

Abfüllung Punkte

Aberlour 2010/2020 ‚White Oak‘ (40%, OB, France) 85 Aberlour 18 yo ‚Double Sherry Cask Finish batch No.001‘ (43%, OB, , +/-2023) 87 Aberlour ‚A’bunadh batch #67‘ (59.8%, OB, Spanish oloroso butts, 2020) 87 Aberlour ‚A’bunadh batch #71‘ (61.5%, OB, Spanish oloroso butts, 2021) 88 Aberlour ‚A’bunadh batch #75‘ (60.9%, OB, Spanish oloroso butts, 2022) 84 Aberlour ‚A’bunadh Alba batch #007‘ (58.9%, OB, +/-2023) 87 Aberlour 21 yo 1998/2023 (48.1%, OB, for The Whisky Lodge Lyon , 2nd fill American oak barrel, cask #17769, 84 bottles) 89