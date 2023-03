Mit Devil’s Cask den Angels’ Share minimieren

Bei der Besichtigung des Jameson Besucherzentrums in Dublin erfuhr Jeremy Grunewald vom Tour Guide, dass die irische Whiskey-Marke täglich etwa 26.000 Flaschen durch Verdunstung (der sogenannte Angels’ Share) verliere. Grunewald kam dieses Problem bekannt, wenn auch innerhalb einer Aufgabenstellung. Er hat lange als Dachdecker gearbeitet, und begegnete dort verschiedenen Lösungsansätzen, wie gegen Verdunstung und dem unkontrollierten Verlust von Flüssigkeit gearbeitet werden kann.

Gemeinsam mit einem Team gründete Jeremy Grunewald dann in Fort Worth/Texas die Firma Devil’s Cask. Ziel und Aufgabe des neuen Unternehmens ist es, bei der Fassreifung von Spirituosen zu verhindern, dass die Engel sich hier einen, ihnen vermeintlich zustehenden, Anteil entnehmen. Oder dieses mindestens zu reduzieren. Sie entwickelten (und entwickeln immer noch) die Technologie ‍Aegis Coating (Patent Pending: US 63/326,170). Mittels einer außen auf dem Fass aufgetragenen, flüssigen Dampfsperre, die als Schutzschild fungiert, wird so der Angels’ Share reduziert und der Flüssigkeitsverlust durch Lecks minimiert. Mehr Information zum Unternehmen und der verwendeten Technik bieten Artikel der Whiskey Raiders, des Fort Worth Star-Telegram, und natürlich die Website des Unternehmens Devil’s Cask.