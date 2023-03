Audio: Whiskyvorstellung – Fettercairn Warehouse 14 Batch No. 001 mit Brand Activation Manager Martin Weisert

Messen wie THE VILLAGE in Nürnberg sind ein guter Anlaufspunkt, um neue Whiskys zu entdecken – wie zum Beispiel die Einzelfassabfüllung der Connacht Distillery, über die wir gestern berichteten.

Heute wenden wir uns dem Stand von Fettercairn zu, wo man die ersten überhaupt erhältlichen Flaschen des Fettercairn Warehouse 14 Batch No. 001 mitbrachte – so aktuell, dass sie selbst die Mitarbeiter zuvor nicht verkosten konnten.

Ganz rechts steht er, der neue Fettercairn Warehouse 14 – und dass nicht nur bei uns die Neugierde groß war, sieht man am Füllstand. Bild (c) Whiskyexperts.

Der Fettercairn Warehouse 14 Batch No. 001 ist ein Bourbonfass-Whisky, der in drei verschiedenen Arten von Bierfässern gefinisht wurde. So interessant das klingt, so interessant ist auch sein Geschmack. Er repräsentiert gut die neue Linie bei Fettercairn, mit der man sein Portfolio über die Standardrange erweitern will. Dabei bleibt natürlich der Grundcharakter eines Fettercairn mit seinen tropischen Fruchtnoten erhalten.

Wie er schmeckt, und was ihn ansonsten noch besonders macht, das soll Ihnen Brand Activation Manager Martin Weisert erzählen, den wir vor unser Mikrofon gebeten haben. Viel Vergnügen mit dem kurzen Interview: