Tomatin stellt ihre neue 45 Jahre alte Abfüllung vor

Die Highland-Brennerei Tomatin kündigt heute ihre neue Abfüllung Tomatin 45 yo an. Dieses travel retail exclusive Bottling mit 41,5 % Vol. ist auf 225 einzeln nummerierte Flaschen limitiert. Der Single Malt reifte ausschließlich in einem Oloroso-Sherry-Fass. Diese Nase soll Noten von Sommerbeeren, Kirschen und frisch gerösteten Kaffeebohnen liefern. Am Gaumen folgen dann Noten von getrockneten tropischen Früchten, Sanguinello-Blutorange, gesalzener Karamellschokolade und einem Hauch Kräuterbitter.

Der neue Tomatin 45 yo erscheint in einer edlen Verpackung, die, wie es bei The whisky business heißt, den neuen Luxusstil der Destillerie für ihr Premium-Sortiment zeigt. Die Farben nehmen Bezug auf die Highland-Landschaft der Destillerie, die geschwungenen Türen und Radierungen auf der Holzkiste verweisen auf die sanften Hügel, die die Destillerie umgeben. Die Preisempfehlung für diesen Whisky liegt bei £7,500 (dies wären etwas mehr als 8.500 €). Tomatin 45 yo soll später im Monat im weltweiten Reiseeinzelhandel erhältlich sein.