Neu: Jura Bourbon Cask

Die Malt-Whisky-Brennerei Jura gestaltet den Einstige und Zugang zu ihren Abfüllungen neu. Bisher fiel dem Bottling Jura Journey diese Aufgabe zu. Demnächst wird sie durch Jura Bourbon Cask ersetzt, die den Platz und Aufgabe von Jura Journey übernimmt. Die Tasting Notes auf der Website der Brennerei versprechen Vanille und Kokosnuss in der Nase, am Gaumen folgen cremiger Toffee, Aprikose mit einem Hauch von pochierter Birne, im Finish finden sich dann Zimt und Kakao.

Jura Bourbon Cask reifte, wie der Name vermuten lässt, ausschließlich in American white oak ex bourbon casks und ist mit 40 % Vol. abgefüllt und wird ab Frühjahr 2023 in allen Schlüsselmärkten, einschließlich Großbritannien, Frankreich und Deutschland, auf den Markt kommen.