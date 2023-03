Glen Moray mit neuem Design der Label und Umverpackung

Ein zeitgemäßeres Aussehen, das sowohl Whisky-Neulinge als auch Kenner gleichermaßen anspricht – mit dieser Intention unterzog die Speyside-Brennerei Glen Moray den Etiketten und Umverpackungen ihrer Explorer-Range einem Re-Design. Der neue Look verwendet einen tieferen Farbton des Blaus der Marke, mit „mutigen“ Farben, die die Aromen jedes Whiskys in der Serie widerzuspiegeln, wie es bei The spirit business heißt.

Links das neue Aussehen, rechts zum Vergleich das Vorherige.

Das Explorer-Sortiment umfasst Our Classic, Smoky Classic – Peated Malt, Double Cask – Sherry Cask Finish, Double Cask – Port Cask Finish, Double Cask – Chardonnay Cask Finish, and Double Cask – Cabernet Cask Finish. Das neue Design wird weltweit eingeführt.