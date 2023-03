Onnittelut! Die finnische Kyrö Distillery Company freut sich auch in diesem Jahr über die Auszeichnungen, die sie bei der International Wine & Spirit Competition erhielt. Welche dies genau sind, erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

IWSC-Awards 2023: Die Roggenwhiskys der Kyrö Distillery Company erhalten mehrere Auszeichnungen

Berlin, 27. März 2023 – Der 1969 gegründete International Wine & Spirit Competition (IWSC) gehört zu den angesehensten und härtesten Wettbewerben in der internationalen Spirituosenbranche. In den ersten beiden Märzwochen versammelten sich 120 der weltweit führenden Spirituosenexperten in London, um über 4.100 Beiträge aus 98 Ländern zu bewerten. Die Kyrö Distillery Company hat in jedem Jahr, in dem sie an der IWSC teilgenommen hat, Preise gewonnen, und auch dieses Jahr war keine Ausnahme.

Die Gründer der Kyrö Distillery. Photo: Veera Kujala

Der Single-Malt-Roggenwhisky Kyrö Malt aus dem Kernsortiment, der mit Erle geräucherte Kyrö Wood Smoke und der mit Torf geräucherte Kyrö Peat Smoke, der noch nicht auf dem Markt ist, erhielten jeweils IWSC-Silbermedaillen. Der Kyrö Peat Smoke wird erst im Spätsommer im Rahmen des Kyröfestes, welches am 19. August 2023 auf dem Gelände der Destillerie stattfindet, auf den Markt kommen.

Kyrö ist eine bei internationalen Wettbewerben immer wieder ausgezeichnete Whisky-Destillerie. Kyrös Produkte werden weltweit als Garant für Qualität und außergewöhnlichen Charakter bewundert und geschätzt. Dieser Charakter beruht auf dem 100-prozentigen Roggen, aus dem alle Whiskys hergestellt werden.

Als einzige Whiskybrennerei in Kontinentaleuropa steht die Kyrö Distillery Company außerdem seit zwei Jahren in Folge auf der Liste der Worlds Most Admired Whiskies. Im Jahr 2022 stand Kyrö auf Platz 29.

Kyrö Distillery. Photo: Veera Kujala

Die Kyrö Distillery Company wurde 2012 gegründet und feierte im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Kyrö hat seinen Hauptsitz in Isokyrö, Helsinki, Berlin und London. Die Brennerei und das Besucherzentrum befinden sich in Isokyrö und das Besucherzentrum wird jährlich von 15.000 Besuchern besucht. Wachstum ist die Priorität für die kommenden Jahre, da bei Kyrö – zusätzlich zu seinem preisgekrönten Gin- und Likörportfolio – derzeit über 1,2 Millionen Liter Roggenwhisky reift und darauf wartet, an die nach bahnbrechendem Whisky dürstenden Verbraucher in aller Welt verschickt zu werden.