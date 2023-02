About drinks: Kyrö Distillery Company beschafft neues Kapital für das Wachstum in Deutschland

Wie About drinks berichtet, konnte die finnische Brennerei Kyrö in einer Fundraising-Runde über 4 Millionen Euro einsammeln. Zu dem Investorenpool gehören unter anderem der Gründer des Sushi Konzepts Eat Happy wie ein Fonds aus Luxemburg, der sich bereits im Lebensmittel und Getränkesegment in Europa betätigt. Wie Jouni Ritola, CEO der Kyrö Distillery Company, gegenüber About drinks kommentiert, wird nicht nur das neue Kapital, „sondern auch die Erfahrung des Investors mit Einzelhandelskanälen in Schlüsselmärkten, die Geschäftspläne von Kyrö in naher Zukunft stark beeinflussen“. „Das eingeworbene Kapital wird für das internationale Wachstum verwendet, insbesondere auf den deutschen und britischen Märkten mit Blick auf unsere Expansion in die USA“, so Jouni Ritola weiter.

Die Gründer der Kyrö Distillery. Photo: Veera Kujala