Der neue unabhängige Abfüller Whisky-Werk präsentiert seine ersten Abfüllungen

Mit Whisky-Werk stellt sich heute ein neuer unabhängiger Abfüller vor. Das Konzept des junges Unternehmens sieht vor, ein regionales Produkt mit der Schwäbisch Haller Kultur zu verbinden. Die ersten vier Abfüllungen stellt das Whisky-Werk heute vor. Diese entstanden in Kooperation mit einem lokalen Brenner im Kreis Hohenlohe, der den Spirit nach ihren Vorgaben destillerte. Dieser lagerte dann in einem denkmalgeschützten, über 400 Jahre alten Gewölbekeller in Schwäbisch Hall.

Mehr zu Whisky-Werk, den ersten „Caogad Tri“-Bottlings, und wo Sie diese erwerben können, finden Sie in der folgenden Presseinfo, die wir von Whisky-Werk erhalten haben:

Der neue unabhängige Abfüller Whisky-Werk und seine ersten Abfüllungen

Whisky-Werk ist ein junges und innovatives Unternehmen, welches Jörg Zahorodnyj und Marco Hage Anfang 2020 gegründet haben. Die Idee, im Bereich Whisky zusammen zu arbeiten kam vor gut fünf Jahren, als die beiden zufällig festgestellt haben, dass sie gemeinsam auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Whisky & Spirituosen zurück-greifen können! Dies war Anlass genug, um dieses Wissen und Schaffen in eine Unternehmung zu gießen und der Whisky-Leidenschaft nachzukommen.

Jörg Zahorodnyj: So ging es dann Schlag auf Schlag. Bereits im April 2020 wurden die ersten Fässer gefüllt und wir können stand heute stolz behaupten, dass sich die Destillate äußerst gut entwickeln 🙂

Die Lagerung der Whiskys findet in einem denkmalgeschützten Gebäude in Schwäbisch Hall – einem über 400 Jahre alten Gewölbekeller – statt, welcher ideale Raumbedingungen für eine stetige Reifung liefert.

Da Regionalität und Qualität für die beiden eine wichtige Rolle spielt, haben sie die Kooperation mit einem lokalen Brenner im Kreis Hohenlohe intensiviert, der den Grundstoff für die Fässer nach ihren Vorgaben brennt.

Caogad Tri betritt die Bühne

Nach vier Jahren Wartezeit ist es nun soweit:

Marco und Jörg finden, der Whisky hat sich sehr gut entwickelt, sodass die ersten vier Fässer mit einem hohen Qualitätsanspruch in die Flasche kommen konnten!

Lange haben die beiden am Namen und Etikett gefeilt:

„Caogad Tri“, gälisch für die Zahl 53 ist es geworden und steht im Zusammenhang des Konzeptes, ein regionales Produkt mit der Schwäbisch Haller Kultur zu verbinden. Ausschlaggebend für das Label-Motiv war eine alte Postkarte aus dem Jahr 1903, welche zum evangelischen Kirchengemeindefest einlud und die große Treppe – der Ort der Freilichtspiele – imposant abgebildet wurde.

53 Stufen führen zur St. Michaels Kirche, welche seit 2013 auch Träger des „Europäischen Kulturerbe-Siegels“ ist.

Grund genug, diesen “Aufstieg” zentral als Marke zu führen, ergänzt Marco…

Wer neugierig auf den Whisky geworden ist, hier sind sie nun, die ersten vier Abfüllungen, welche jeweils in einem

• ex-Laphroaig-Quarter-Fass

• ex-Sauternes-Fass

• ex-Sherry-Fass und

• Virgin Oak

gereift sind. Aufgrund der Größe der Fässer fand ein toller und intensiver Austausch des Rohbrands mit dem Holz statt! Bis auf das Virgin Oak (190l) handelt es sich um Fässer mit 120l Volumen!

Die Abfüllungen gibt es aktuell in folgenden Shops:

Online bei:

Whisky-Agents: https://whiskyagents.com/?s=caogad+tri&post_type=product&dgwt_wcas=1

Whiskyjace: https://www.whiskyjace.de/c/whisky-werk/whisky

Stationär in Schwäbsich Hall bei:

Artsequence Spirits, Gelbinger Gasse 7, 74523 Schwäbisch Hall