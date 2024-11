Neu bei Kirsch Import: Millstone Single Malt aus dem Sherryfass

Die Zuidam Distillery in den Niederlanden ist Whiskyfreunden keine unbekannte – wird dort doch der vielfach prämierte Millstone Single Malt produziert, der über KIrsch Import auch in Deutschland erhältlich ist. Auch wir von Whiskyexperts waren schon vor Ort – unsere Videorteportage von dort können Sie hier nachsehen.

Einen neuen Millstone aus dem Sherryfass gibt es in Kürze im deutschen Fachhandel – und die Infos dazu vorab schon bei uns für Sie, samt den verlockend klingenden Tasting Notes:

Komplexes aus Sherry Casks: Single Malt von Zuidam

Typisch niederländisch: Die Gerste für die Millstone Single Malts von Zuidam wird in Mühlen gemahlen. Mit über 50 Jahren Erfahrung weiß die Familienbrennerei: Die traditionelle Methode bewahrt die Aromen des Getreides. Teils stammt dieses sogar aus dem eigenen Anbau. Zuidams fruchtig-komplexe Destillate reifen in einer breiten Palette an erstklassigen Fässern mit unterschiedlicher Vorbelegung heran – zum Beispiel mit dem geschmacksintensiven Amontillado Sherry.



Dem Millstone 2020/2024 gönnte man eine vierjährige Vollreifung in den üppigen Casks. Der Effekt: Der Single Malt wirkt um ein Vielfaches älter. Nach einem frischen Antritt mit Zitrusnoten entfaltet der Niederländer eine vollmundige Wärme mit der eleganten Süße von Sultaninen und Schokolade sowie einer angenehmen, komplexen Bitternote.

Millstone 2020/2024 – Amontillado Cask

4 Jahre

Dest.: 07/2020

Abgef. 09/09/2024

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Amontillado Casks

Fassnr: 18B244

1.488 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Frisch und zitrusartig, wenn er gerade eingeschenkt wird, aber mit etwas Zeit entwickelt er sich zu einem tieferen, komplexen Whisky, der einen eindeutigen Zitruscharakter hat, um die Noten von trockenen Sultaninen und Schokolade auszugleichen.



Gaumen: Luxuriös und üppig, wundervoll ausgewogen. Der Charakter aus der vollständigen Reifung in den Amontillado-Fässern und die Zitrusaromen vereinen sich zu einem Whisky mit einer vollen, warmen Qualität von getrockneten Früchten, die wahrscheinlich von den Fässern stammt, und im Hintergrund die charakteristische Würze und eine angenehme Bitternote, die die Komplexität erhöht.



Nachklang: Mittellang und üppig mit einer eleganten und angenehmen Süße.