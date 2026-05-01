Die Kilnaughton Bottlings von McNeill’s Choice haben eine große Fangemeinde – vermutet man doch dahinter eine der bekanntesten Islay-Brennereien, die dem Kilnaughton Cross am nächsten liegt. Der No Age Statement Whisky, der laut Abfüller auf etwa sechs Jahre geschätzt wird, ist ab sofort in einer Auflage von 343 Flaschen erhältlich – mehr dazu untenstehend

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

McNeill’s Choice bringt neues “Kilnaughton” Secret Islay Single Cask auf den deutschen Markt

Hinter dem Decknamen vermutet man eine für ihre Committee Abfüllungen bekannte Islay Brennerei, die nur selten unabhängig abgefüllt zu finden ist

Pünktlich zum drohenden Sommerloch kommt wieder ein helles “Kilnaughton” Secret Islay Single Cask nach Deutschland, betitelt “Smoking Bonfires”. Was hat es mit dem Decknamen “Kilnaughton” auf sich? Dieser bezieht sich auf die gleichnamige Ortschaft im Süden Islays, in der Nähe von drei Brennereien: Laphroaig, Lagavulin und Ardbeg. Während auf der Whiskybase hinter vergangenen Iterationen schon oft die letztere Brennerei vermutet wurde, waren sich die Genießer bei der 2024 Edition dessen sehr sicher. Mehr dazu in der Pressemitteilung vom letzten Jahr.

Die 2026 Edition hat große Ähnlichkeiten mit ihren Vorgängern, ist aber nach interner Verkostung deutlich besser und reifer als das 2025 Single Cask. Ganze 343 Flaschen konnte das Fass abgeben, was auch den Vorteil hat, dass wir die beliebte Weihnachtsedition wie jedes Jahr – ein Finish in PX und Akazie – mit großer Auflage wiederholen können. Mehr als zwei Drittel des Single Casks wurde schon in die jeweiligen Fässer übertragen! Wer sich für die Basis Variante interessiert, darf folgende Notizen durchlesen.

Die Eckdaten:

Ex-Bourbon HHD 306916

Cask Strength 56,5%

Single Cask Bottling mit grob 343 Flaschen

NAS, grobes Alter 6 Jahre

Preis 700ml: 79,90 € (114,14 € / 1L)