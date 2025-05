Rollendes Whiskyseminar Schottland mit Reisekultouren

Reisekultouren, der Anbieter maßgeschneiderter Whiskyreisen und exklusiver Erlebnisse in Schottland und Irland, bietet im Oktober eine viertägige Entdeckungsreise durch Schottland an. Der Reiseleiter ist der Spirituosenexperte Arthur Nägele, was Sie während dieser deutschsprachige Kleingruppenreise erleben können, erfahren Sie in der Presse-Info, die wir von Reisekultouren erhalten haben:

Rollendes Whiskyseminar Schottland

4-tägige Entdeckungsreise für Genießer – geführt vom Whiskyexperten Arthur Nägele

Für den 1. bis 4. Oktober 2025 hat der Whiskyreise-Spezialist REISEKULTOUREN GmbH eine sehr besondere Whiskytour aufgelegt. Das Rollende Whiskyseminar Schottland ist eine deutschsprachige Kleingruppenreise – inhaltsreich, exklusiv, genussvoll und vollgepackt mit fundiertem Wissen rund um das schottische Lebenswasser. Birgit Bornemeier, Gründerin und Geschäftsführung von REISEKULTOUREN fasst zusammen:

„Diese Whiskyreise wird fachlich auf höchstem Niveau geleitet, ist extrem informativ und macht Spaß. Sie geht weit über das hinaus, was in gängigen Touristenprogrammen gezeigt wird. In kompakten vier Tagen erhalten die TeilnehmerInnen intensive Einblicke in die Whiskyherstellung und besuchen sieben Destillerien, einen Fassbroker und einen exklusiven Whiskyclub.“

Reiseleiter ist der renommierte Spirituosenexperte Arthur Nägele, einer der Prüfungsleiter im Council of Whiskey Masters, dem weltweit größten Whiskey-Lernprogramm. Er ist bekannt für seine unterhaltsame, praxisnahe Vermittlung auch komplexer Inhalte. Nägeles Insiderwissen aus der internationalen Whiskywelt macht die Reise sowohl für EinsteigerInnen im Thema als auch für Kenner und Profis besonders wertvoll.

Foto © REISEKULTOUREN GmbH

Arthur Nägele erklärt anschaulich, was in der Branche wirklich zählt – jenseits vonWerbeversprechen.

Zu den Höhepunkten der Reise zählen Besichtigungen bei der 2023 wiedereröffneten Rosebank Distillery, der architektonisch besonderen Port of Leith Distillery sowie der historischen Trommelmälzerei bei Speyburn. Auch das DIAGEO-Warehouse-Tasting direkt vom Fass, private Führungen bei der nicht öffentlich zugänglichen Aberargie Distillery und der Besuch im exklusiven Club der Scotch Malt Whisky Society versprechen unvergessliche Erlebnisse.

Foto © REISEKULTOUREN GmbH

Die TeilnehmerInnen erwartet eine komfortable Unterbringung in ausgewählten 4-Sterne-Hotels, darunter ein ehemaliges Hydro-Hotel mit SPA in Pitlochry sowie ein stilvolles Boutiquehotel in Edinburgh.

Für diese deutschsprachige Kleingruppenreise gibt es maximal 14 Plätze.

REISEKULTOUREN GmbH bietet das Rollende Whiskyseminar Schottland als Komplettpaket inklusive Übernachtungen, Reiseleitung, Verpflegung, Tastings und Transfers an.

Verlängerungsnächte in Edinburgh sind optional buchbar.

Reisedaten 01.10. – 04.10.2025

Preis pro Person ab EUR 2198 im Doppelzimmer

Alle Reisedetails und Buchungsmöglichkeit

https://www.reisekultouren.de/tour-item/rollendes-whiskyseminar-schottland

Über den Reiseveranstalter

REISEKULTOUREN ist auf maßgeschneiderte Whiskyreisen und exklusive Erlebnisse in Schottland und Irland spezialisiert. Mit fast 20jähriger Erfahrung im Zielgebiet und einem umfangreichen Netzwerk in der Whiskyszene bietet der Spezialist für Whiskyreisen thematische Touren an, die den Gästen authentische Einblicke in die Whisky-Kultur des Landes gewähren.

AnsprechpartnerIn Dr. Birgit Bornemeier / Tel +49 (0)5231 6020895

REISEKULTOUREN GmbH

Behringstr. 25

D-32756 Detmold

Tel: +49 (0)5231 6020895

info@reisekultouren.de

www.reisekultouren.de