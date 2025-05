Von der Islay-Brennerei Ardbeg erscheint der siebte und zugleich auch letzte Batch ihres Ardbeg Traigh Bhan. Der 19 Jahre alte Single Malt reifte, wie bei alle zuvor erschienen Batches, in ehemaligen Bourbon-Fässern und zuvor mit Oloroso-Sherry belegten Eichenfässern, wobei der aktuelle Batch 7 allerdings höchsten Anteil an erstbefüllten Oloroso-Sherryfässern in der Serie vorweisen kann.

Ardbeg Traigh Bhan Batch 7 ist ab sofort in Deutschland in den Ardbeg Embassies und im Whiskyfachhandel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 280 €. Mehr zu dieser Abfüllung erfahren Sie in der folgenden Presseaussendung:

ARDBEG TRAIGH BHAN – DER FINALE BATCH 7 ERSCHEINT

Islay / München, 13. Mai 2025. Ardbeg Islay Single Malt Whisky veröffentlicht den siebten und finalen Batch der Ardbeg Traigh Bhan Serie. Unglaublich ausgewogen, reifte der Whisky für insgesamt 19 Jahre in ehemaligen Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern. Rauchig-medizinische und herbale Aromen mit Zitrus, Toffee und Gewürze schaffen eine ultimative Balance. Namensgeber der Abfüllung ist der schöne Strand Traigh Bhan an der Südküste Islays, der für seinen „singenden Sand“ bekannt ist.

Im Jahr 2019 legte Ardbeg mit Ardbeg Traigh Bhan (ausgesprochen [träi-wan]) erstmals eine Serie dauerhaft verfügbarer, 19 Jahre gereifter Single Malts auf. Sie unterscheiden sich von Batch zu Batch. Die Balance aus ehemaligen Bourbon-Fässern und zuvor mit Oloroso-Sherry belegten Eichenfässern brachten, je nach Verhältnis, unterschiedliche Aromenprofile. Mit Batch 7 endet nun diese beliebte Reihe besonders lange gereifter Single Malts. Mit dem höchsten Anteil an erstbefüllten Oloroso-Sherryfässern in der Serie, überzeugt der Islay Malt mit kräftigen, leicht salzigen Toffeearomen, intensiven Espressonoten und wärmenden Gewürznoten.

Jede Abfüllung von Traigh Bhan trägt ihren eigenen, einzigartigen Chargencode, ein Icon aus der Destillerie und eine Unterschrift – in diesem Jahr von David Pender, Ardbegs Whisky Stock & Blending Manager. Er sagt:

„Ardbeg Traigh Bhan ist benannt nach einem meiner Lieblingsorte auf Islay. Die Unterschiede zwischen den Batches zu entdecken, ist wie eine faszinierende Reise. Ich freue mich, wenn Ardbeg-Fans mit einem Schluck des finalen Releases das genauso erleben werden.“

Für Gillian MacDonald, Master Blender Ardbeg ist die unmögliche Balance entscheidend, sie sagt:

„Mit der siebten und finalen Abfüllung setzten wir besonders viele Oloroso-Sherry-Fässer ein und intensivierten den Charakter mit einem höheren Alkoholgehalt. Damit endet die Ardbeg Traigh Bhan Serie – mit einem ultimativen Paukenschlag!“

Ardbeg Traigh Bhan Batch 7 ist mit 50,3 Vol. % Alkohol abgefüllt und ab sofort in Deutschland in den Ardbeg Embassies und im Whiskyfachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 280€.

VERKOSTUNGSNOTIZ ARDBEG TRAIGH BHAN (50,3 Vol.% Alk.)

Farbe: Dunkles Gold

An der Nase: Kraftvoll und intensiv mit kräftigen Raucharomen wie von Kohlestaub und Teer. Frische, belebende Pfefferminze und Eukalyptus kontern mit Süße und Kühle. Zitrus prägt die Nase, mit würzig-frischer Süße.

Am Gaumen: Zitrusnoten von Zesten und Bergamotte prickeln auf der Zunge, gefolgt von einem Schwall medizinischem Rauch. Der Einfluss des Oloroso-Sherryfasses ist deutlich erkennbar, mit Würzaromen wie von Ingwer und Kreuzkümmel sowie Kakaopulver und Espressonoten.

Nachhall: Lang und anhaltend mit Noten von gesalzenem Toffee, gekohltem Holz, Teer sowie angebranntem Heidekraut und wärmenden Gewürzen

Ardbeg Traigh Bhan Batch 7 ist mit 50,3 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.

Ardbeg

Nicht ohne einen gewissen Stolz nennt sich Ardbeg der ultimative Islay Single Malt Scotch Whisky. Im Jahr 1815 offiziell gegründet, ist Ardbeg in aller Welt von Kennern als komplexester, rauchigster und am meisten getorfter Islay Single Malt Whisky geschätzt. Gleichzeitig wartet er mit einer unerwarteten Süße auf – ein Phänomen, das auch „das torfige Paradox“ genannt wird. In den 1980- und 1990er Jahren blickte Ardbeg in eine ungewisse Zukunft bis zum Jahr 1997, als die Glenmorangie Company die Islay-Brennerei kaufte und vor dem endgültigen Auslöschen bewahrte. Seitdem ist die Destillerie wie ein Phönix aus der Asche auferstanden und heute ist Ardbeg bestens etabliert mit passionierter Anhängerschaft.

Ardbeg Committee

Das Whiskyvermächtnis wurde im Jahr 2000 durch die Gründung des Ardbeg Committees bewahrt. Das Committee besteht aus tausenden Ardbeg Fans, die dafür sorgen, dass sich „die Türen der Destillerie niemals wieder schließen“. Heute sind über 150.000 Mitglieder aus über 130 Ländern im Ardbeg Committee. In regelmäßigen Abständen werden exklusive Committee-Abfüllungen veröffentlicht. Dem Committee, geführt von Jackie Thomson, kann jeder kostenfrei beitreten unter Ardbeg.com.

Auszeichnungen:

Seit dem Jahr 2008 gewann Ardbeg mehr als 50 Gold- und Doppelgoldmedaillen bei wichtigen Whisky-Wettbewerben. Zuletzt triumphierten Ardbeg Ten Years Old in der Kategorie 12 Jahre und jünger und Ardbeg Corryvreckan in der Kategorie ohne Altersangabe bei den World Whisky Awards 2019 und die International Whisky Challenge kürte Ardbeg zur „Destillerie des Jahres“. Im Jahr 2020 zeichnete die International Whisky Competition (IWC) Ardbeg Corryvreckan als besten schottischen Single Malt, bester Single Malt Scotch (Ohne Altersangabe), bester Whisky in Fassstärke (über 57 Vol.% Alk.), bester getorfter Scotch und bester Islay Single Malt aus. Ardbeg Wee Beastie gewann den ersten Platz als bester Single Malt Scotch unter 10 Jahren und die Ardbeg Destillerie gewann ein weiteres Mal den Titel „Destillerie des Jahres“. Im Jahr 2021 wurde Dr. Bill Lumsden zum fünften Mal in sechs Jahren zum Master Distiller of the Year gekürt. In der Zwischenzeit wurde Ardbeg Uigeadail zum IWC-Whisky des Jahres ernannt und Ardbeg Traigh Bhan bei der International Wine & Spirit Competition 2021 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Im Jahr 2022 wurde Ardbeg bei der IWC mit dem Preis „Distillery of the Year“ gekürt, während Ardbeg Ardcore den ersten Platz in den Kategorien bester neuer Scotch Release, bester torfiger Malt und bester Islay Single Malt belegte. Bislang hat Ardbeg im Jahr 2023 vier Gold- und acht Silbermedaillen bei der International Spirits Competition, Silber bei der International Wine & Spirits Competition und Doppelgold bei der San Francisco World Spirits Competition gewonnen.

The Glenmorangie Company:

Das Unternehmen zählt zu den renommiertesten und innovativsten Playern im Bereich schottischer Whisky. Teil von Moët Hennessy, der Wein- und Spirituosensparte von LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, ist der Hauptsitz der The Glenmorangie Company in Edinburgh, Schottland mit Glenmorangie Single Highland Malt Whisky und Ardbeg Single Islay Malt.

