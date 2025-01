Retribution Distilling präsentiert ihr first public release

Über die englische Brennerei Retribution Distilling haben wir hier bei Whiskyexperts noch nicht häufig berichten können. Zum Jahresbeginn 2023 nannte Master of Malt die Destillerie in Somerset als eine (von nur insgesamt fünf), auf die in Jahr 2023 zu achten sei. Jetzt, zwei Jahre später, präsentiert Retribution Distilling mit dem Single Malt English Whisky PR001 ihr first public release. Daurauf machte uns einer unser Leser aufmerksam. Vielen Dank!

Erhältlich ist die Abfüllung für £110 im Online-Shop der Brennerei. Für den Single Malt verwendete die Brennerei Gerste der Sorte Der Whisky reifte für 3 Jahre und zwei Monate in einem Ex-Bourbon quarter cask von Jim Beam. 151 Flaschen konnten mit 63,3 % Vol. befüllt werden.