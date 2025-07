Neu bei Kirsch Import: Lochlea CS Batch #3, Nc’nean Single Casks, Signatory Vintage Bourbon Single Casks und West Cork Calvados Cask Maritime Release

Selbstverständlich können wir Ihnen am bisher heißesten Tag des Jahres in Deutschland die Neuheiten dieser Woche im Whisky-Portfolio von Kirsch Import vorstellen.

Die unabhängige Farm-Brennerei Lochlea präsentiert ihren Single Malt in Fassstärke im Batch #3. Von der Westküste der schottischen Highlands aus der Nc’nean Distillery kommen zwei Einzelfass-Abfüllungen zu uns. Ebenfalls Single Cask Bottlings sind die beiden Abfüllungen der Brennereien Ardmore und Craigellachie, die – Selected by Kirsch Import – von Signatory Vintage abgefüllt wurden. Und die irischen West Cork Distillers aus Skibbereen ergänzen ihr Maritime Release um West Cork Calvados Cask.

Hier alle Details und Einzelheiten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fassstark & facettenreich:

Lochlea-Premiere aus Oloroso & Peated Casks

Die unabhängige Farm-Brennerei Lochlea präsentiert fassstarken Nachschub aus 100 Prozent eigener Gerste – und eine Premiere aus ihrer Aromenbibliothek.



Im diesjährigen Lochlea Cask Strength Batch #3 trifft üppiger Oloroso Sherry auf charakteristischen Islay-Torf. Die für die Lowland-Destillerie neuartige Kombination ist zugleich ein bedeutender Meilenstein für Jill Boyd, Lochleas Master Blenderin, die Ende 2024 das Team bereicherte und die Auswahl und Komposition des Cask Strength Batch 3 von Anfang bis Ende leitete.

Das Ergebnis ist ein Single Malt, der bei 59,8% vol. Fülle und Tiefe mit einer überraschenden Rauchnote verbindet. Auf ein facettenreiches Bouquet aus reifen, roten Früchten und würzigem BBQ-Rauch folgen vollmundige Noten von Kirschen und dunkler Melasse, untermalt von wärmendem Ingwerkuchen, geröstetem Roggen und Holzrauch. Der lange, vielschichtige Nachklang verweilt mit Backgewürzen, salzigem Rauch und Eichen-Tanninen, die sich mit zarten floralen Noten von roten Rosen vermischen und so eine kühne Neuinterpretation des charakteristischen Lochlea-Stils schaffen.

Lochlea Cask Strength Batch #3

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks, Ex-Islay Peated Casks

59,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Üppig und saftig, mit einer Fülle reifer roter Früchte und einem Hauch von rauchigem Speck.



Gaumen: Kirschen, reife Beeren, Ingwerkuchen, brauner Zucker, dunkler Roggen und BBQ-Rauch.



Nachklang: Lang und kräftig, mit Backgewürzen, salzigem Rauch, roten Rosen und

durchzogen von Eichen-Tanninen.

Nc’nean erleben wie nie zuvor:

Amarone & Calvados Single Casks für Kirsch-Kunden

Nc’nean leistet Vorarbeit für die nachhaltige Produktion von Scotch Whisky. Auf neuem Terrain fühlt sich die Destillerie aus einem wildromantischen, entlegenen Winkel der Highlands pudelwohl.



Das belegt auch die neue Einzelfassabfüllung Nc’nean Aon – Amarone Cask 20-676 – der erste Nc’nean-Whisky aus einem dieser italienischen Weinfässer. Das von Kakaonibs, Mandelbutter und Kardamomkuchen geprägte und duftende Resultat steht in 486 Flaschen ausschließlich Kirsch-Kunden zur Verfügung.

Gleiches gilt für das Single Cask Nc’nean Aon – Calvados Cask 17-520.



Nur 343 Flaschen enthalten einen exklusiv für den deutschen Markt abgefüllten Whisky, den es so hier so noch nicht gab: Es ist Nc’neans Calvados-Premiere in Deutschland.



Trotz fassstarken 60,1% vol. entfaltet der Single Malt aus einem französischen Eichenfass seidige Noten von Apfelstrudel, Vanillebuttercreme und Zedernholz.

Nc’nean Aon – Amarone Cask 20-676

Organic Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest.: 05/2020

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask, Amarone Cask (Finish)

Fassnr.: 20-676

486 Flaschen

59,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nc’nean Aon – Calvados Cask 17-520

Organic Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest.: 10/2017

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Calvados Cask

Fassnr.: 17-520

343 Flaschen

60,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Single Malts für den Sommer:

Fruchtig-leichte Bourbon Single Casks von Signatory Vintage

Sommer, Sonne, Single Malt? Dieser Dreiklang harmoniert am besten mit klassisch gereiften Whiskys aus hochwertigen Bourbon Barrels. Die amerikanischen Weißeichenfässer – idealerweise erstbefüllt – bringen Noten von Vanille, Karamell und Kokosnuss sowie helle und tropische Fruchtnuancen mit. Diese süßen, spritzigen Aromen wirken leicht und zugänglich – und passen hervorragend zu sommerlich-warmen Tagen.



Wer sich davon zu einem top Preis-Genuss-Verhältnis selbst überzeugen will, wird bei Signatory Vintage fündig. Zwei Single Casks für die Sommersaison konnten wir exklusiv für Kirsch-Kunden sichern.

Der Ardmore 2012/2025 zeichnet sich durch eine interessante Balance aus leichtem Highland-Torf und den klassischen Bourbonfassaromenaus. Nach zwölf Jahren Reifung vereint er feine Rauchnoten und malzige Würze mit süßer Honigmelone, cremiger Vanille und einem Hauch Ingwer.



Im komplexen Craigellachie 2009/2025 verbindet sich der wuchtige, vollmundige Stil des Speyside Single Malts charaktervoll mit den US-amerikanischen Einflüssen. Typisch fleischige und Streichholznoten treffen dabei auf Ananas und Zitruszesten, die bei buttriger Textur zu Vanilleeis und feiner Würze übergehen.

Ardmore 2012/2025 – Peated

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

12 Jahre

Dest.: 06/06/2012

Abgef.: 14/03/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 802004

194 Flaschen

60,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Craigellachie 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Kirsch Import

15 Jahre

Dest.: 06/06/2012

Abgef.: 14/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 306167

175 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Frisch & fruchtbetont:

West Cork Maritime Release aus Calvados Casks

Als Denis McCarthy, Ger McCarthy und John O’Connell 2003 West Cork gründeten, machte es wirtschaftlich wenig Sinn, eine Brennerei zu eröffnen. Ausgestattet mit dem Brenner-Wissen ihrer Familien, legten der Lebensmittelentwickler und die beiden Fischer dennoch los. Heute ist West Cork in Skibbereen beheimatet – als die größte, vollständig in irischem Besitz befindliche Destillerie des Landes.



Ihre Maritime Range schlägt die Brücke zum ehemaligen Berufsfeld zweier Gründer – mit Flaschen, die nach dem Vorbild von Schwimmkugeln für West Cork mundgeblasen wurden. Jetzt wächst die Reihe um den limitierten West Cork Calvados Cask.

Für das Finish des dreifach destillierten Single Malt Irish Whiskey zogen die Brenner mit Apfelbrandy vorbelegte französische Eichenfässer des Traditionshauses Garnier heran. Bei idealer Trinkstärke von 46% vol. bieten sich Genießern so Noten von frischen Äpfeln und Birnen, unterlegt mit Anklängen an Mandeln. Am Gaumen sorgen üppige Trockenfrüchte, sanfte Vanille und weiche Mandelnoten für ein ausgewogenes und elegantes Erlebnis.

West Cork Calvados Cask

Single Malt Irish Whiskey

Maritime Release

Herkunft: Irland

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Calvados Garnier Casks (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt