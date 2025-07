Das war das 3. St. Kilian Whisky Festival – plus eine Galerie mit 31 Bildern

Am Freitag, den 27. Juni begann das St. Kilian Whisky Festival 2025 – nicht mit dem Pre-Opening (das mit über 200 Besuchern übrigens komplett ausgebucht war), sondern mit einem Tasting: Master Distiller Mario Rudolf präsentierte seine „Lieblinge“ aus der Destillerie – darunter so Seltenheiten wie die erste, streng limitierte Abfüllung der Brennerei und den (mit Recht) gehypten St. Kilian Edition Two.

Master Distiller Mario Rudlof bringt seine „Schäfchen“ vom Tasting zum Pre-Opening. Bild: St. Kilian Distillers, Ben Repp

Das Pre-Opening begann danach, mit Musik, einer eigenen Abfüllung, die im Eintrittspreis enthalten war – und einem Tasting-Pfad mit fünf Stationen, an dem man sowohl die Vorbelegung eines Fasses in flüssiger Form verkosten konnte, wie auch den Whisky, der danach im Fass reifte. So gab es zum Beispiel ein Bockbier von der Brauerei Faust und den Whisky aus dem Fass. Die beiden Komponenten gemeinsam zu verkosten und zu vergleichen war eine interessante Idee, die viel Anklang fand. Auch einen Station von Whiskykoch Chris Pepper war im Pfad dabei – immer wieder erstaunlich, welche passende aromatische Vielfalt er in kleine Häppchen packen kann.

Full House beim Pre-Opening. Bild: St. Kilian Distillers, Ben Repp

Am nächsten Tag, den Samstag, begann das Programm mit einem Frühschoppen oben in der Bunker City, wo St. Kilian mittlerweile 23 Bunker belegt – mit im Durchschnitt je 600 Fässern. Zu Weißwürsten, einer Breze und Weizenbier gab es natürlich auch mehrere Whiskys aus St. Kilian zu verkosten – ein perfekter Start in den Tag. Danach war in der Bunker City volles Programm – mit Tastings in verschiedenen Bunkern, zu verschiedenen Themen (zum Beispiel deutsche Fässer, französische Fässer oder wieder ein „Vorbelegungs-Tasting“, diesmal aber mit anderen Pairings). Dieser Schwerpunkt auf Fasslagerungen verwundert nicht, ist doch St. Kilian mit mittlerweile 401 verschiedenen Fassarten rekordverdächtig breit aufgestellt, um immer wieder neue Aromen zu bieten. Insgesamt gab es 1.400 Plätze 16 verschiedenen Themen-Tastings, ein Angebot, das gerne angenommen wurde.

Eigentlich gab es oben schon genug zu tun, aber auch in der Destillerie war viel los: Kostenlose Führungen in Kleingruppen (dort waren insgesamt 600 Menschen dabei), Musik, Tastings, Ausschankstationen für alle Produkte aus St. Kilian, Food Trucks und Getränke im Ausschank der Brauerei Faust, der Destillerie-Shop, der auch zwei Festival-Abfüllungen (rauchig und nicht rauchig) anbot – langweilig wurde es in der Zeit bis 20 Uhr, als das Fest seine Pforten schloss, niemandem.

Die beiden Festival-Abfüllungen, unpeated aus dem luxemburgischen Cider-Fass, peated aus einem Rivesaltes-Barrique aus Frankreich

Unser Resümee, bevor wir Ihnen unsere Bilder vom St. Kilian Whisky Festival 2025 präsentieren: Erstens müssen die Rüdenauer einen besonderen Draht nach oben haben, denn besser hätte das Wetter auch diesmal nicht sein können. Zweitens hat das engagierte Team der Destillerie ein perfektes Erlebnis organisiert – das merkt man an den auch diesmal gewachsenen Besucherzahlen (laut Veranstalter 3.000 bis 4.000) und an den vielen „Wiederholungstätern“, die nicht zum ersten Mal bei der Destillerie oder dem Festival waren. Und drittens: Lassen Sie sich das im nächsten Jahr nicht entgehen (das 4. St. Kilian Whisky Festival findet am Samstag, dem 27. Juni 2026 statt). So macht Whisky richtig viel Spaß!