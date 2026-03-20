Die Freude bei der Ballina Destillerie in Irland und beim Importeur Whiskymax ist groß: Hat der doch erst kürzlich ins Importprogramm aufgenommene dreifach destillierte Single Malt Ballina „Triarach“ die Kategorie Small Batch Single Malt bis 12 Jahre gewonnen.

Untenstehend finden Sie nicht nur die Presseinfo der Brennerei, sondern auch das Statement aus dem Wettbewerb:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ballina „Triarach“ gewinnt World Whiskies Award!

Der erst seit kurzem auf dem deutschen Markt erhältliche dreifach destillierte Single Malt wurde bei den World Whiskies Awards zum Gesamtsieger in der Kategorie „Small Batch Single Malt bis 12 Jahre“ ausgezeichnet. Auch bei Deutschlands Generalimporteur Whiskymax freut man sich sehr über diese Auszeichnung, zeigt sie doch auch, dass man bei der Erweiterung des Importportfolios konsequent auf hochqualitative Abfüllungen und Brennereien setzt.

„Mit der Ballina Disitllery, haben wir eine äußerst spannende neue Brennerei aus Irland im Portfolio. Sie hatte bereits zu Zeiten als ‚Connacht Distillery‘ mit ihren Whiskeys viele Fans in Deutschland, und dass nun direkt eine der beiden erhältlichen Abfüllungen ausgezeichnet wurde, freut uns natürlich sehr“. Marcel Uhrig, Geschäftsführer von Whiskymax

Erhältlich sind sowohl der zweifach destillierte Dúbailte (Reifung in Bourbon & Oloroso Sherry Casks) als auch der nun ausgezeichnete Triarach (dreifach destilliert, Reifung in Bourbon, Oloroso Sherry & Port Casks) ab sofort im Fachhandel sowie unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/ballina-distillery.

Fachhändler und Gastronomen, die Ballina-Produkte beziehen möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com.

Hier finden Sie außerdem das offizielle Statement:

We’re delighted to announce that Ballina Triarach has been named overall winner in the Small Batch Single Malt – 12 years and Under Category at the World Whiskies Awards 2026! This milestone marks a huge achievement for Ballina Whiskey, as Ballina Triarach is the first Triple distilled expression crafted and released by the distillery – a bold, distinctive whiskey that now holds international recognition. This is not just an award but a validation of our craftsmanship, innovation and quality of our spirit. Ballina Triarach now stands proudly among the best Irish Single Malts in the world.