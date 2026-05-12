Inverurie Distillery lädt ein zum Tag der Offenen Tür

Passend zum World Whisky Day stellt am kommenden Samstag die Inverurie Distillery ihre Pläne vor, die Gebäude des ehemaligen Gutshofs auf dem Fetternear Estate in der Nähe von Kemnay in eine Whiskybrennerei umzuwandeln. Der Tag der offenen Tür beginnt am Samstag, den 16. Mai, um 12 Uhr mittags in den denkmalgeschützten Granitställen des Fetternear Estate. Der Eintritt ist frei.

Ziel des Projekts ist es, die Gebäude des ehemaligen Gutshofs zu restaurieren und gleichzeitig bis zu 60 Arbeitsplätze in den Bereichen Destillation, Landwirtschaft, Gastgewerbe und Gutsverwaltung zu schaffen. Die Whiskyproduktion (Mälzung, Destillation, Reifung und Abfüllung) soll vollständig auf dem Anwesen erfolgen. Hier soll auf den Feldern von Fetternear sowie auf angrenzenden Flächen angebaute Gerste verwendet werden. Direkt vor Ort soll auch die benötigten erneuerbaren Energien mittels Biomasse, Solarenergie, Wasserkraft und Geothermie erzeugt werden.

Gründer Jonathan Dunne erklärte:

“When I first saw the building, it was obvious that the only way to save it was to give it a new purpose. Fetternear Home Farm is a beautiful listed structure, but it needs a serious commercial reason to be restored. In the heart of barley country, on a working estate with centuries of history, that purpose became clear: the way to save the building is to put a distillery inside it.”

Gareth Roberts, COO der Inverurie Distillery, betonte:

“This is about giving the estate a working future. The distillery allows us to restore an important building, create skilled rural employment and build something that can serve this area for generations.”

Die Baugenehmigung sowie die denkmalrechtliche Genehmigung für den Umbau der Stallungen ist bereits erteilt. Die Produktion soll bereits für Anfang 2027 starten.