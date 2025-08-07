Donnerstag, 07. August 2025, 11:55:26
Verkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei von Laphroaig

Zwei ausführliche Tasting Notes zu zwei unterschiedlichen Whiskys aus Laphroaig - einer ohne Altersangabe, einer 30 Jahre alt...

Etwas gemischt sind die Gefühle bei der Verkostung von zwei Abfüllungen aus der Destillerie Laphroaig heute. Für die unabhängige Abfüllung, einen 30 Jahre alten Whisky, hagelt es Komplimente, für die Laphroaig Elements 3.0 fehlt ihm allerdings die Begeisterung, weil er die beiden Vorgänger deutlich mehr mochte. Zudem findet er den Preis etwas überzogen.

Hier die reinen Fakten zur Verkostung in der Tabelle:

AbfüllungPunkte

Laphroaig ‘Elements L 3.0’ (55.3%, OB, 2025)80
Islay Single Malt Scotch Whisky 30 yo 1993/2024 (48.2%, Casky Finest Selection & Revel Hibiki, refill barrel)91
Laphroaig Malting Floors. Bild © Gerhard Kreutz, Genuss am Gaumen
