Neu: Glengoyne 16yo Mizunara Oak

Dieser neue Glengoyne erhielt für sechs Jahre ein Finish in Mizunara Casks aus Hokkaido - ab 13. August wird er global erhältlich sein

Vor knapp einem Monat fanden wir den Eintrag für ihn im der TTB-Datenbank, nun ist er erschienen: Ian Macleod Distillers stellt den Glengoyne 16yo Mizunara Oak vor.

Der Glengoyne 16yo Mizunara Oak gehört wie der Glengoyne White Oak und der Glengoyne White Oak 24yo zur Glengoyne Oak Masters‘ Serie. Zunächst reifte der Whisky 10 Jahre in Bourbonfässern, bevor er für die restlichen sechs Jahre seiner Lagerzeit in Mizunara-Fässern aus Hokkaido. Preislich siedelt er sich zwischen den beiden Vorgängern an, mit einem Verkaufspreis in UK von 300 Pfund, wenn er dann ab 13. August in den Handel kommt, übrigens auch in globalen Märkten. Abgefüllt ist er mit 53,4% vol. Alkoholstärke.

Brand Director von Glengoyne sagte über ihn:

 “This exceptional single malt is not just another whisky – it’s a sensory journey spanning continents, bringing together Scotland’s distilling heritage with Japan’s revered Mizunara oak.

“We have travelled the world to find casks that enhance Glengoyne’s elegant, fruity character. Mizunara Oak was a natural next step for us following the launch last year of Glengoyne White Oak, an award-winning whisky which is matured in American Bourbon and virgin oak casks.

“At Glengoyne, we never rush the process – because we know the best things are worth waiting for.”

Was darf man sich geschmacklich vom ihm erwarten? Laut Destillerie Noten von Vanille, süßem Toffee, Sandelholz und Weihrauch in der Nase, und danach am Gaumen Gewürze, Kokosnuss, grüne Äpfel und Lakritze.

