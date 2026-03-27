Green River Distilling in Kentucky kündigt dem Head Distiller

Nicht besonders rund scheint es momentan bei Green River Distilling in Owensboro, Kentucky zu laufen – oder besser gesagt, schon einige Zeit nicht: Zuerst hat man im März des Vorjahres 26 der 100 Jobs dort gestrichen, um „das Geschäft in die zum Markt passende Größe zu bringen“ (wir berichteten damals in einem Artikel über das Downsizing), und nun hat man auch dem Head Distiller, Aaron Harris, gekündigt, wie der Lexington Herald berichtet.

Aaron Harris war seit dem Jahr 2022 Head Distiller bei Green River Distilling und hat auf LinkedIn geschrieben, dass ereine neue Position sucht und offen für neue Aufgaben sei:

Hi everyone! I’m seeking a new role and would appreciate your support. If you hear of any opportunities or just want to catch up, please send me a message or comment below. I’d love to reconnect.

Die Schrumpfung der amerikanischen Bourbon-Industrie fordert also nach wie vor Opfer unter den Beschäftigten der Brennereien. So hat die gesamte Industrie in den letzten acht Monaten vor dem Jahreswechsel um 208 Millionen Liter weniger Whiskey produziert als im Jahr zuvor, und Jim Beam hat die Produktion in der Destillerie in Clermont für 2026 gestoppt.