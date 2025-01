MGP CEO David Bratcher tritt zurück – Brandon Gall übernimmt zwischenzeitlich

Ein Zusammenhang mit dem Umsatzrückgang um 24% bei MGP Ingredients und der Sammelklage gegen den Produzenten von US-Whiskey wird in dem Artikel auf The Spirits Business nicht hergestellt, könnte aber durchaus gegeben sein: CEO David Bratcher, der 2024 den Posten übernommen hat, tritt aus dieser Position zurück und wird vom Finanzer Brandon Gall interimsmäßig abgelöst, bis man seitens des Unternehmens sich für einen neuen CEO entschieden hat, der MGP Ingredients „zu weiterem Wachstum führen soll“.

Bratcher sagte zu seinem Rücktritt:

“It has been a privilege to serve as president and CEO of MGP after leading Luxco for many years. I am deeply grateful to our incredible team for their hard work, dedication, and commitment to our shared vision.”