Serge verkostet: Vier aus Linkwood

Die Destillerie Linkwood ist ein stetiger Lieferant für unabhängige Abfüller, und ihre Whiskys sind in der Regel von sehr guter Qualität. Das zeigt sich auch in der Verkostung von Serge Valentin von heute, in denen er vier Independents im Glas hat. Die Wertungen bewegen sich im Bereich von 85 Punkten, bis auf ein Bottling, das sich seiner Wertung entzieht, weil es „sehr ungewöhnlich, aber dabei sehr amüsant“ ist.

Wie immer ist die Würze der Verkostung in den schriftlichen Notes, hier die Tabellen als Appetizer:

Abfüllung Punkte

Linkwood-Glenlivet 10 yo 2013/2024 (46%, Cadenhead, Original Collection, oloroso sherry casks) 85 Linkwood 15 yo 2008/2023 (45%, Samaroli, refill bourbon hogshead, cask #306029, 384 bottles) 85 Linkwood 12 yo 2012/2024 (48%, Signatory Vintage for LMDW Artist Collective 7.0, first fill bourbon barrel, 1776 bottles) 86 Linkwood 15 yo 2022/2024 (54.3%, Single Malt Dreams, for Bergen Whisky Social Club, 1st fill oloroso octave finish, 65 bottles) ??