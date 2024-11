Weitere Neuheiten bei Kirsch Import: Mystical Malt Creatures und vielschichtige Neuheiten von Murray McDavid plus Stauning Dirty Bastard

Ein weiteres Mal kann Kirsch Import in dieser Woche neue Abfüllungen aus seinem Import-Portfolio vorstellen. Aus dem Hause Murray McDavid sind dies zum einen der Speyside Malt Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import, zum anderen kommen aus den ware houses des unabhängigen Abfüllers noch weitere 17 neue Bottlings in den deutschen Handel. Abgerundet werden die Neuheiten heute vom Dirty Bastard der dänischen Brennerei Stauning.

Hier alle Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Murray McDavid hat ein Ferkel aufgezogen: Secret Speyside Malt für Kirsch-Kunden

Murray McDavid hat ein Ferkel aufgezogen – wir haben es eingefangen. Der Secret Speyside 2009/2024 wurde exklusiv für Kirsch-Kunden aus zwei First Fill Oloroso Sherry Butts abgefüllt. Diese Art der Reifung ist charakteristisch für die mysteriöse Ursprungsbrennerei. Der Single Malt stammt aus einem unabhängigen, familiengeführten Stall, der seit über 150 Jahren in die wildromantische Landschaft der Speyside eingebettet ist.

Die Exklusivabfüllung kam für ganze 15 Jahre in den Genuss reiner Sherryreifung. Die beiden Fässer enthielten zuvor den trockenen, zugleich geschmeidigen und oft nussigen Oloroso. Bei kraftvollen 57,8% vol. füllt der Secret Speyside somit Weihnachten ins Glas: Süßes Malz trifft auf getrocknete Aprikosen, rauchige Röstaromen werden von Rosinen begleitet und Orangenschalen mit Schokolade überzogen.



Das Ferkel bringt aber nicht nur geschmacklich Glück, sondern auch mit top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Secret Speyside 2009/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mystical Malt Creatures – Selected by Kirsch Import

15 Jahre

Dest.: 04/02/2009

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr.: 900110 & 900111

1.352 Flaschen

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Finishes aus über 40.000 Casks: Vielschichtige Neuheiten von Murray McDavid

Aus über 40.000 Fässern von mehr als 90 verschiedenen schottischen Brennereien kreiert Murray McDavid facettenreiche Erlebnisse von „mystery malt“ bis Rarität. Was der unabhängige Holzschatz zu bieten hat, demonstrieren gleich 14 Neuheiten.

Seltene und außergewöhnliche Whiskys gibt es bei Mission Gold zu entdecken. Der Tobermory 1995/2024 wurde noch von Murray McDavids Gründerteam um Mark Reynier in Rotweinfässer gefüllt, während der Bowmore 2001/2024 seine finalen 15 Jahre in Port Pipes verbrachte. Dem „tea-spooned“ Blended Malt The Fiddichside 1989/2024, destilliert am Fiddich River in der Speyside, und dem Highlander Macduff 1997/2024 waren lange Jahre in (Likör-)Weinfässern gegönnt.

Tobermory 1995/2024

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

28 Jahre

Dest.: 1995

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Red Wine Barriques (Finish)

573 Flaschen (insgesamt)

49,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bowmore 2001/2024 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

23 Jahre

Dest.: 2001

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Port Pipe (Finish)

876 Flaschen (insgesamt)

50,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Fiddichside 1989/2024

Murray McDavid Blended Malt Scotch Whisky

Mission Gold

35 Jahre

Dest.: 1989

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oloroso Sherry, Pedro Ximénez Sherry & Pauillac Wine Casks (Finish)

732 Flaschen (insgesamt)

46,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Macduff 1997/2024

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

26 Jahre

Dest.: 1997

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry & Pauillac Wine Casks (Finish)

484 Flaschen (insgesamt)

47,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Anspruchsvolle Gaumen treffen zudem in der Reihe Benchmark auf sechs bis 15 Jahre gereifte Erlebnisse der Speyside, Highlands, Inseln sowie der Isle of Islay.



Vom als Single Malt seltenen Speysider Allt-a-Bhainne 2009/2024 über den rauchigen Ledaig 2009/2024 aus Rumfässern der geschlossenen Brennerei Uitvlugt bis zum Caol Ila 2014/2024, dessen frisches Profil durch Noten von kandierten Äpfeln und Salzkaramell aus kleinen Koval Rye Casks ergänzt wurde: Die Single Malts setzen Maßstäbe in der Kunst der Fassreifung.



Mit dem stark getorften Safe Haven 2014/2024 und dem üppigen, dunkelfruchtigen Juniper Hill 2015/2024 gibt es darüber hinaus heimlichtuende Highlander zu entdecken.



Das Duo in Blau zeigt zudem die Dimensionen von Single Grain Whisky auf: der Invergordon 2009/2024 durch ein Finish in Fässern von Caol Ila, der North British 2007/2024 durch Veredelung in floral-fruchtigen Sauternes Wine Barriques.

Allt-a-Bhainne 2009/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Madeira Wine Barriques (Finish)

1.258 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2014/2024 – Peated

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Koval Rye Casks (Finish)

1.230 Flaschen (insgesamt)

51,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Garioch 2010/2024

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

13 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: St. Julien Wine Barriques (Finish)

1.213 Flaschen (insgesamt)

52,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ledaig 2009/2024 – Peated

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Uitvlugt Rum Barrels (Finish)

1.448 Flaschen (insgesamt)

51,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dailuaine 2018/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

6 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Madeira Wine Barriques (Finish)

1.655 Flaschen (insgesamt)

50,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenrothes 2012/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

12 Jahre

Dest.: 2012

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Barriques (Finish)

1.617 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenallachie 2014/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

9 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Barolo Wine Barriques

1.658 Flaschen (insgesamt)

56,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2010/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Tokaji Wine Barriques (Finish)

1.709 Flaschen (insgesamt)

52,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2018/2024

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

6 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Murça Tawny Port Barriques (Finish)

1.416 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Safe Haven 2014/2024 – Peated

Murray McDavid Single Malt Scotch Whisky

Mystery Malt

9 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Koval Rye Quarter Casks (Finish)

1.602 Flaschen (insgesamt)

51,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Juniper Hill 2015/2024

Murray McDavid Single Malt Scotch Whisky

Mystery Malt

8 Jahre

Dest.: 2015

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Tawny Port Barriques

1.657 Flaschen (insgesamt)

53,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Invergordon 2009/2024

Murray McDavid Highland Single Grain Scotch Whisky

Select Grain

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Ex-Islay Casks (Finish)

811 Flaschen (insgesamt)

49,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 2007/2024

Murray McDavid Lowland Single Grain Scotch Whisky

Select Grain

16 Jahre

Dest.: 2007

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Sauternes Wine Barriques (Finish)

611 Flaschen (insgesamt)

51,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dirty & delicious: Stauning Bastard aus Stout Casks wieder da

Abenteuergeist und Experimentierfreude gehören mindestens so zu Staunings DNA wie die regionalen Zutaten von der Westküste Dänemarks, die Mälzung auf dem eigenen Malzboden oder die Destillation in 24 kleinen, direktbefeuerten Pot Stills. Besonders ausleben können sich die jütländischen Brenner in ihrer innovativen Research Series – zum Beispiel mit dem Dirty Bastard.

Auch in der neuen Auflage hebt der dänische Dram Staunings exotischen Bastard aus Mezcal-Fässern auf die nächste Ebene. Dafür durchlief der Single Rye Whisky einen dreifachen Reifungsprozess: Zunächst für drei bis vier Jahre in Fässern aus amerikanischer Virgin Oak gelagert, wurde er in Mezcal sowie Tequila Casks ausgebaut und schließlich in Stout-Fässern der dänischen Craft-Brauereien „To ØI“ und „Fanø Bryghus“ veredelt.

Wer sich eine der insgesamt 6.530 Flaschen sichern kann, wird mit Getreide, Zimt, Kakao und Tabak in der Nase, dunkler Schokolade und Vanille, gerösteten Nüssen und Chili sowie dunklem Bier, Hopfen und geröstetem Malz am Gaumen belohnt. Die Flasche mit dem haarlosen mexikanischen Hund Xolotzcuintle (Xolo) und ausgewählten Notes gestaltete erneut die dänische Tattoo-Künstlerin Thit Hansgaard.

Stauning Dirty Bastard – Mezcal, Tequila & Stout Finish

Danish Floor Malted Single Rye Whisky

Research Series

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: American Virgin Oak Barrels, Mezcal Casks, Tequila Casks, Stout Casks (Finish)

6.530 Flaschen (insgesamt)

53,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Noten von Getreide, Zimt, Kakao und Tabak.

Gaumen: Dunkle Schokolade, Vanille, geröstete Nüsse, Chili, dunkles Bier, Hopfen und geröstetes Malz.

Nachklang: Vanille mit dunklem Hopfen und Malz.