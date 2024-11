Liquid Spirits hat sich dem Vertrieb und der Vermarktung internationaler Premium-Spirituosen in Österreich verschrieben, und stellt uns in ihrer heutigen Presseinformation Cocktails für die kältere Zeit des Jahres vor. Wir haben uns unter diesen Kreationen zwei Cocktails ausgesucht, die unserem inhaltlichen Schwerpunkt entsprechen. Hier die Rezepte zu Hot Honey Toddy mit Jack Daniel’s Tennessee Honey und Old Fashioned mit Woodford Reserve Distiller’s Select:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Weihnachtscocktails für die kalte Jahreszeit

Festlicher Genuss im Glas

Werndorf, 14. November 2024 – In der kalten Jahreszeit bringen weihnachtliche Cocktails, aber auch beliebte Klassiker eine besondere Wärme und festliche Stimmung ins Glas. Diese weihnachtlichen Cocktails sind ideal für gemütliche Abende oder festliche Anlässe und bieten eine genussvolle Alternative zu Glühwein und Co. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie neue Möglichkeiten, die Weihnachtszeit zu feiern.

Jack Daniel’s Tennessee Honey: Hot Honey Toddy

Manche Partnerschaften sind so harmonisch, dass sie einfach logisch sind. So wie beim JACK DANIEL’S Tennessee Honey. JACK DANIEL’S Old No. 7 trifft auf echten Bienenhonig und schafft einen einmaligen Geschmack mit Noten von Honig und gerösteten Nüssen sowie einem natürlich milden Abgang. Ein Erfolgsrezept aus feinstem Honig und Tennessee Whiskey, das sich auch perfekt als weihnachtlicher Hot-Drink genießen lässt. Die Zimtstange und der warme Apfelsaft sorgen für wohlig warme festliche Momente.

Hot Honey Toddy © Jack Daniel’s

Zutaten

4cl Jack Daniel’s Tennessee Honey

12cl regionaler BIO Apfelsaft

2cl frisch gepresster Zitronensaft

1 TL Bio Honig

1 Zimtstange

Zubereitung

Jack Daniel’s Tennessee Honey, Zitronensaft, Honig und die Zimtstange in eine hitzebeständige Tasse geben. Anschließend mit erhitztem Apfelsaft übergießen. Umrühren und 5 Minuten ziehen lassen.

Woodford Reserve Distiller’s Select: Old Fashioned

Im Jahr 1812 das erste Mal hergestellt, gilt der Woodford Reserve Distiller’s Select als wahrer Geheimtipp unter Genießer:innen und Kenner:innen. In der Geschmackssymphonie des feinen Bourbons geben sich rund 200 Geschmacksnoten ein einzigartiges Wechselspiel. Die einzigartige Geschmackskomposition macht ihn zu DEM Whiskey für einen Old Fashioned – dem Urvater aller Cocktails. Mit seiner angenehmen Schwere und den feinen Orangennoten eignet sich der Old Fashioned perfekt für gesellige Weihnachtsabende.

Old Fashioned © Woodford Reserve

Zutaten

5 cl Woodford Reserve Bourbon

1ds Angostura Bitters

1ds Orange Bitters

1BL Zuckersirup

Garnitur: Orangenzeste

Zubereitung

Zutaten im Rührglas verrühren, bis sich ein wenig Schmelzwasser mit den Zutaten verbunden hat. In ein vorgekühltes Glas abseihen. Mit einer Orangenzeste garnieren.

Über Liquid Spirits:

Gegründet im Jahr 2020 unter dem Motto „The Fine Art of Drinks“ hat sich die Liquid Spirits GmbH dem

Vertrieb und der Vermarktung internationaler Premium-Spirituosen in Österreich verschrieben. Dahinter

stehen Geschäftsführer Oliver Dombrowski und sein Team aus etablierten Branchenexperten. Seit Beginn

2021 ist Liquid Spirits exklusiver Distributionspartner für Jägermeister, seit 2022 für Jack Daniel´s und seit

2024 für das Gesamtportfolio der Brown-Forman Cooperation, wodurch u.a. die Marken Diplomático, Gin

Mare und Woodford Reserve neu hinzugekommen sind