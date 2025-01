Dràm Mòr – 5th Anniversary Release in Österreich eingetroffen

Der unabhängige Abfüller Dràm Mòr wurde vor 5 Jahren von den Macdonalds ins Leben gerufen – und hat seitdem immer wieder bewiesen, dass man ein gutes Händchen bei der Fassauswahl hat. Seit nunmehr drei Jahren ins Genuss am Gaumen der österreichische Importeur für die Bottlings – und von dort haben wir Infos zu den fünf Jubiläumsabfüllungen zum 5. Geburtstag bekommen – Bottlings aus Glenrothes, Laphroaig, Linkwood, Highland Park und aus einer nicht näher genannten Destillerie in Campbeltown.

Alle Infos dazu und die ausführlichen Tasting Notes, die Sie bei der Kaufentscheidung unterstützen sollen, sowie eine Verlinkung auf den Webshop von Genuss am Gaumen in Götzis/Vorarlberg finden Sie hier:

Dràm Mòr – 5th Anniversary Release

Vor 5 Jahren – im Dezember 2019 – feierten Viktorija & Kenny MacDonald den erstem Meilenstein in ihrer jungen Geschichte als Schottischer Independent Bottler. Ihr erster Single-Cask Release erreichte einzelne Shops & auch die ersten Export Märkte. Seither hat sich einiges getan & die beiden Whisky-Enthusiasten haben mit viel Herzblut & Leidenschaft in 5 Jahren bereits über 100 ausgewählte Einzelfassabfüllungen releast und Ihre Passion für den schottischen Single Malt Whisky weltweit auf zahlreichen Events & Tastings weitergegeben.

Seit 3 Jahren arbeiten wir von Genuss am Gaumen bereits mit Dràm Mòr zusammen und sind seit jeher überzeugt von der Qualität & der Hochwertigkeit der einzelnen Abfüllungen. Und spätestens seit Kennys Besuch im letzten März bei uns im schönen Vorarlberg wissen wir, dass auch das Persönliche & das freundschaftliche Miteinander großgeschrieben wird. Umso mehr stoßen wir mit diesem einzigartigen 5th Birthday Special Release, das garantiert einige Whiskyherzen höherschlagen lassen wird, auf Vick & Kenny MacDonald an – mögen noch viele weitere tolle Jahre & köstliche Drams mit Dràm Mòr in Österreich folgen.

Slàinte & Happy 5th Anniversary!

GLENROTHES 2006 – 18 JAHRE

Reifung in einem 1st Fill Oloroso Sherry HHD – Cask #7479

Cask Strength 55,2% – nur 330 Flaschen

in der Nase sind die spanischen sonnengetrockneten Früchte reichlich da, sie bedecken die warme spanische Eiche, in der dieser Whisky für all die Jahre schlummern durfte, am Gaumen – Oh Boy! die luxuriöseste & prächtigste aller Sherrybomben, dieser Whisky schmeckt nach mehr, sodass du die Flasche verstecken musst :-), süße eingelegte getrocknete Früchte & Nüsse, Schokolade & Ingwer & Zimt tanzen mit deinen Geschmacksknospen, zudem ein Touch von altem Leder & in Alkohol eingelegte Pflaumen, das Finish wird dich für eine ganze Weile begleiten

HIGHLAND PARK 2006 – 18 JAHRE

Reifung in einem Refill Bourbon Hogshead – Cask #3535

Cask Strength 57,1% – nur 292 Flaschen

klassische & sanfte Küstenaromen in der Nase mit Noten von Stroh, mildem Honig & nur einem Hauch von Rauch, atemberaubend & mundfüllend am Gaumen – gleich zu Beginn aromenreich & kräftig, es zeigen sich Noten von Zitrus, „Lemon Sherbet“ (Zitronen-Zuckerl mit Zitronen-Brause-Kern), gegrillten gelben reifen Birnen & einem erneuten Touch von Rauch „on top“, um es kurz zu sagen – langes Finish, das nun auch die Anklänge des legendären Highland Park Torfs im Nachhall mit sich bringt

LAPHROAIG 2013 – 11 JAHRE

Reifung in einem Refill Bourbon Barrel – Cask #26976

Cask Strength 53,8% – nur 300 Flaschen

eine Explosion bereits in der Nase – mit klassischem Laphroaig Torfrauch, der sich wunderbar um zähes Karamell-Toffee wickelt, zudem ein Touch von Salz & ein Cocktail aus milden gelben Früchten, am Gaumen zeigt sich der Dram älter, als wie er tatsächlich ist – tolle Balance aus Torf & Süße, schön strahlend mit frischen gelben Früchten, ein Touch von frischgepresstem Zitronensaft & weißem Pfeffer, der über einer offenen Flamme gemahlen wird, Worte werden diesem Whisky nicht gerecht, unglaublich langes Finish, das jeden Aspekt dieses unglaublichen Whiskys in Perfektion zeigt

CAMPBELTOWN 2016 – 8 JAHRE

Finish im 1st Fill Heaven Hill Bourbon Barrel – Cask #111

Cask Strength 52,9% – nur 275 Flaschen

sanfte maritime Noten sind in der Nase mehr ein Versprechen, als wie eine Tatsache…aber nach und nach führt dich die Nase in diese Richtung und wirft einen tollen „Salzkaramell-Köder“ aus, der dich geschickt anlockt, am Gaumen wunderbar ölig & mit üppiger Vanille, die sich Schulter an Schulter mit sanft gerösteten Walnüssen zeigt, lebendiges & prickelndes Finish, das absolut verspielt ist

LINKWOOD 2013 – 11 JAHRE

Finish in einem Ex-Caol Ila French Oak Oloroso Sherry HHD – Cask #900162

Cask Strength 54,8% – nur 325 Flaschen

üppige & überraschend rauchige Nase mit „Funky Früchten“, die dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, auch am Gaumen zeigt sich die wunderbare Fruchtigkeit, die sich um eine wärmende Eichenwürze wickelt, plötzlich zeigt sich ein Touch von Zigarrenasche, fast wie aus dem Nirgendwo kommend, im Finish ist die Asche dominanter, aber in toller Kombination mit schönen Oloroso-Sherry-Gewürzen

