Bonham’s versteigert Yamazaki 55yo, den ältesten und wertvollsten jemals abgefüllten japanischen Whisky

Das Auktionshaus Bonham’s versteigert vom 31. Mai bis 12. Juni dieses Jahres eine Flasche des Yamazaki 55yo – laut Auskunft des Auktionators die älteste und wertvollste Flasche japanischen Whiskys, die jemals abgefüllt wurde.

Der Yamazaki 55 yo wurde im Jahr 2020 aus zwei Whiskys komponiert: Einem, der im Jahr 1964 in ein Fass aus Weißeiche gefüllt wurde, und einem, der sich schon seit 1960 in einem Mizunara-Fass befand. Ganze 100 Flaschen wurden letztlich mit 46 % vol. Alkoholstärke abgefüllt und dann in einem Lossystem für je 25.000 Euro verkauft, allerdings ausschließlich für japanische Käufer – später dann im weltweiten Freiverkauf waren es 50.000 Euro.

Das Auktionshaus erwartet sich einen Hammerpreis von über 250.000 Dollar, das sind umgerechnet 220.000 Euro. Das ist ein relativ vorsichtiger Ansatz, denn bei einer Auktion in Hong Kong im Jahr 2020 erzielte der Whisky bereits einen Preis von 673.000 Euro (wir berichteten darüber). Die Auktion könnte ein guter Indikator dafür sein, wie sich der Sekundärmarkt für Whisky momentan präsentiert.

