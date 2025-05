TV-Tipp: SWR Fernsehen 01.06.25, 18.45 Uhr: Adelphi Whisky-Dinner beim Whiskykoch Chris Pepper und Graeme Mackay

Ein kleiner TV-Tipp für den kommenden Sonntag und Montag: Das Team des SWR-Fernsehens filmte am 25.04. beim „Adelphi Dinner“, das Graeme Mackay moderierte und Whiskykoch Chris bekochte. Unter dem Titel „Ausflug in die Welt des Whisky: Von Wanderung bis Whisky-Dinner“ wird dies am So, 01.06.25, 18.45 Uhr in der Sendung „Treffpunkt“ ausgestrahlt, am Mo, 02.06. um 10.50 Uhr wiederholt und ist danach auf der ARD Mediathek verfügbar.

Die 30minütige Sendung zeigt neben

Whiskykoch Chris mit dem Adelphi Dinner im Mr. Pepper’s Restaurant

außerdem

Die Finch Destillerie

Die Birkenhof Brennerei

Den Whisky-Walk am Albtrauf

Sowie die Kyrburg im Hunsrück

Hier noch vier Fotos vom Dreh – wir wünschen gute Unterhaltung mit dem Beitrag!