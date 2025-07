Whisky & Food Special für St. Kilian-Fans im Mr. Pepper’s

Eine ganz besonderes Whisky & Food Special stellt uns heute Chris Pepper vor:

In seinem in Darmstdt gelegenen Whiskyrestaurant Mr. Pepper’s by Whiskykoch startet ein exklusives „St. Kilian Whisky & Food Special“ für St. Kilian Fans und solche, die es werden wollen. Chris Pepper serviert hier ein auf die Whiskys der St. Kilian Distillers abgestimmtes 4-Gänge-Menü, weitere Informationen sowie wie Sie ihren Tisch buchen können, erfahren Sie in der Info, die uns Chris Pepper zugesandt hat:

Whisky & Food Special für St. Kilian-Fans

… und solche, die es werden wollen.

Das Whiskyrestaurant Mr. Pepper’s by Whiskykoch liegt in Darmstadt, mitten im Rhein-Main-Gebiet, und gerade mal eine knappe Stunde Fahrzeit von der größten deutschen Brennerei, St. Kilian Distillers, entfernt. Viel hat Whiskykoch Chris Pepper schon in Kooperation mit der Destillerie gemacht, ob bei Messen, beim St. Kilian Festival oder dem großen St. Kilian Dinner im März d. J. in Darmstadt mit 100 Gästen.

Nun startet ein exklusives „St. Kilian Whisky & Food Special“ für St. Kilian Fans und solche, die es werden wollen. Egal ob zu zweit, viert, zehnt oder mehr St. Kilian Freunden – gemeinsam taucht ihr ein in die St. Kilian Welt kombiniert mit einem von Whiskykoch Chris auf die Whiskys abgestimmtes 4-Gänge-Menü.

Whiskykoch Chris kocht nur für euch. Das Dinner könnt ihr während der Öffnungszeiten des Restaurants mittwochs bis samstags buchen. Der Whiskykoch bittet um 3 Tage Vorlaufzeit. Euer St. Kilian Dinner kostet 149 € (Fahrer bzw. nicht Trinker 99 €) und beinhaltet:

einen St. Kilian Apero nach Wahl / bei schönem Wetter outdoor am St. Kilian Bartisch

vier St. Kilian Whiskys (zwei aus der aktuellen Signature Edition, ein Single Cask, eine Sonderabfüllung)

vier vom Whiskykoch darauf abgestimmte Gänge

ein Whiskyliqueur nach Wahl

Espresso dazu homemade mit St. Kilian beschwipsten Früchte*

Speisekarte

Moderation zu den Whiskys & der Kombination mit den Speisen

eine kleine Überraschung für zu Hause oder das Hotelzimmer

Ideal ist das natürlich, wenn ihr übernachtet und am nächsten Tag direkt einen Besuch mit Führung bei St. Kilians einplant. Eine Kooperation mit einem Darmstädter Hotel entsteht gerade und ist in Kürze ebenfalls über die Mr. Pepper’s Website zu erfahren.

Das Dinner ist über eine Tischreservierung auf www.whiskykoch.de buchbar. Gebt im Kommentar „St. Kilian Dinner“ an. (Bei mehr als 6 Personen buchbar per Mail mit Namen und Telefonnummer an willkommen@whiskykoch.de oder welcome@mrpeppers.de).

Kontakt und Infos:

Mr. Pepper’s by Whiskykoch

Weinbergstraße 2, 64285 Darmstadt

Büro: 06151-9927105, Restaurant/Laden: 06151-9696886

www.whiskykoch.de, www.mrpeppers.de