Mit The Whistler Triple Oak erreicht das neue Aushängeschild der irischen Boann Distillery jetzt über die Rising Brands GmbH den Markt in Deutschland. Zur Markteinführung erhält The Whistler Triple Oak eine verbesserte Rezeptur, ein neues Design und eine leichtere Flasche. Und wurde auch bereits beim ISW 2025 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet!

Mehr zu diesem Small Batch Irish Whiskey in der Pressemitteilung der Rising Brands GmbH:

Jetzt wird’s dreifach gut: The Whistler Triple Oak Irish Whiskey ist da

Nürnberg, 22.07.2025. Dreifach destilliert, dreifach geblendet, dreifach gereift: The Whistler Triple Oak ist das neue Aushängeschild der Boann Distillery und löst ab sofort den bisherigen Whistler Double Oaked ab. Doch bei dieser Umbenennung bleibt es nicht. Mit einem modernen Design, einer markentypischen neuen Flasche und einem deutlich höheren Anteil an selbst destillierten Pot Still und Malt Whiskeys präsentiert sich der neue Triple Oak als selbstbewusste Wahl für alle, die hochwertigen Whiskey entdecken und genießen möchten. Die Preisstruktur wurde darüber hinaus überarbeitet und ist jetzt spürbar attraktiver für Handel und Endkunden.

Triple Distilled. Triple Blend. Triple Cask.

Der neue Whistler Triple Oak ist ein echtes Paradebeispiel irischer Brennkunst:

Triple Distilled: Dreifach gebrannt für maximale Weichheit und Klarheit im Geschmack.

Dreifach gebrannt für maximale Weichheit und Klarheit im Geschmack. Triple Blend: 50 % des Whiskeys stammen aus der eigenen Boann Distillery – aufgeteilt in Single Pot Still und Single Malt. Diese sorgen für Tiefe, Fülle und Charakter. Ergänzt wird der Blend durch 50 % sanften irischen Single Grain Whiskey – für eine ausgewogene Balance und eine angenehm weiche Textur.

50 % des Whiskeys stammen aus der eigenen Boann Distillery – aufgeteilt in Single Pot Still und Single Malt. Diese sorgen für Tiefe, Fülle und Charakter. Ergänzt wird der Blend durch 50 % sanften irischen Single Grain Whiskey – für eine ausgewogene Balance und eine angenehm weiche Textur. Triple Cask: Gereift in Bourbon-, Oloroso- und PX-Sherryfässern, bringt er Noten von geröstetem Holz, Karamell, dunklen Trockenfrüchten und wärmenden Gewürzen mit sich.

Alles neu: Flasche, Etikett, Haltung.

Mit dem Relaunch erhält The Whistler erstmals eine eigens designte Flasche mit stilisierter Note auf der Rückseite und dem Slogan „Sit and Whistle a While“ auf der Vorderseite. Das neue Label-Design rückt die drei kupfernen Pot Stills der Boann Distillery in den Mittelpunkt und unterstreicht die „Triple“-Story auf einen Blick. Das Verpackungsgewicht wurde um 20 % reduziert, ein starkes Signal für mehr Nachhaltigkeit. Auch die übrige Whistler Range wird künftig auf die neue, umweltfreundliche Flasche umgestellt.

„Dieser handwerklich meisterhaft hergestellte Whiskey vereint den kräftigen Charakter von Single Pot Still, die tiefe Fülle von Single Malt und die sanfte Süße von Single Grain. Das Ergebnis ist ein ausbalancierter und komplexer Genuss“, sagt Pat Cooney, Gründer und CEO der Boann Distillery.

In Deutschland übernimmt die Rising Brands GmbH mit Sitz in Nürnberg exklusiv den Vertrieb von The Whistler Triple Oak.

Tasting Notes

Nase: Toffee, Karamell und Eichenwürze mit Anklängen von Rosinen und dunkler Schokolade.

Gaumen: Vollmundig mit Schichten aus geröstetem Holz, Karamell, Trockenfrüchten und wärmenden Gewürzen – ein Whiskey mit hohem Trinkgenuss.

Verfügbarkeit & Formate

Ab sofort ist The Whistler Triple Oak in Deutschland erhältlich:

0,7 l, 40% Vol, UVP ca. 23,90 €

Über die Boann Distillery

Die Boann Distillery liegt in der historischen Region rund um Drogheda im County Meath und steht für die Renaissance irischer Whiskeykunst. Das familiengeführte Unternehmen vereint modernste Technologie mit traditioneller Handwerkskunst. Vom Maischen bis zur Abfüllung. Alle Whiskeys werden mit Wasser aus der eigenen Quelle destilliert und reifen in handverlesenen Fässern auf dem eigenen Gelände. Boann ist bekannt für seinen Innovationsgeist, seine hohe Destillierkunst und das klare Bekenntnis zu nachhaltigem Wirtschaften.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Mehr über Rising Brands und das Portfolio unter www.risingbrands.de.