Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage 100 Proof & Single Grain, Millstone Single Malts, Mars und Akkeshi sowie The Dram Takers Collection Vol. 1

Malt Whisky, Blended Malt und Grain Whisky bilden an diesem Dienstag die Neuheiten bei Kirsch Import. Und diese kommen heute aus ganz verschiedenen Ländern.

Aus Schottland aus den ware houses des unabhängigen Abfüller Signatory Vintage werden zwei neue Bottlings der 100 Proof Edition plus einem Grain Whisky den Handel in Deutschland erreichen. Aus den Niederlanden, von den Zuidam Distillers, kommen drei Abfüllungen zu uns. Aus Japan vom Whisky-Produzenten Mars sind ebenfalls drei Bottlings in Kürze erhältlich. Und für The Dram Takers Collection Vol. 1 2025 des Indie-Bottlers Gordon & MacPhail sind ab sofort Vorbesteungen möglich, die Auslieferung dieser exklusiven Edition von Malts aus der Speyside erfolgt dann ca. Ende September.



Hier alle weiteren Infos und Details:

Sherry Butts & Bourbon Barrels von Signatory:

Spartipps mit 100 Proof & sahnig-süßer Single Grain

Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden: Das ist die Signatory Vintage 100 Proof Edition in Kurzform. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit zwei Neuheiten.

Auf einem Hügel umgeben von Pinienwäldern, in einer denkmalgeschützten Brennerei, liegen die Wurzeln des Tormore 2015/2025. Den geschmeidigen Speyside Single Malt brachte Signatory in First Fill Oloroso Sherry Butts und Bourbon Barrels zur Perfektion. Wer maritime Torfnoten mit Zitrus- und dunklen Fruchtnoten bevorzugt, wird mit dem Caol Ila 2014/2025fündig, der eine Dekade in First Fill Oloroso Sherry Butts verbringen durfte.



Vanille, Karamell und Gebäck: Mit dem North British 2009/2025 präsentiert Signatory einen sahnig-süßen, authentischen Single Grain. Seine zugänglichen Eigenschaften wurden durch die Reifung in klassischen Bourbonfässern köstlich untermalt.

Tormore 2015/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #45

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2014/2025 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #49

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British 2009/2025

Signatory Vintage Single Grain Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 23/06/2009

Abgef.: 05/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr.: 260321, 260349, 260504

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Mühlengetreide, Wine Casks & Torf:

Millstone Single Malt – auch exklusiv für Kirsch-Kunden

Die Gerste für Millstone Single Malts von Zuidam wird typisch niederländisch in Mühlen gemahlen. Auf eine mit sieben Tagen überdurchschnittlich lange Fermentation folgt eine langsame Destillation in Pot Stills. Der Effekt: fruchtig-komplexe Rohbrände. Diese lässt der Familienbetrieb in einer breiten Auswahl erstklassiger Fässer bei einem Angels‘ Share von 4-6 Prozent im eigenen Warehouse reifen.

Zum Beispiel: Rivesaltes Casks, vorbelegt mit dem üppig nach Rosinen, Nüssen und Pflaumen schmeckenden Likörwein aus Frankreich. Dem getorften Millstone 6 y.o. gönnte man sechs Jahre in den Fässern – für Frische, elegante Süße und Komplexität. Vollmundige Noten erwarten Genießer auch im Millstone 10 y.o. Oloroso Sherry Casks. Der seidig-weiche Dutch Single Malt entfaltet Aromen von Sandelholz, dunkler Schokolade und Kirschen, die zu Zigarren, würziger Eiche und Vanille übergehen.



Mit dem Millstone 2020/2025 – Medium Peated Sauternes Cask #200164 konnten wir zudem ein Single Cask nur für den deutschen Markt sichern. Aus Torfmalz gebrannt, reifte die Exklusivabfüllung in einem einzelnen französischen Likörweinfass und füllte nur 297 Flaschen mit einem Profil aus Süße, Zitrusschalen und würzigem Rauch.

Millstone 6 y.o. Peated – Rivesaltes Cask – Special #35

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

6 Jahre

Dest.: 22/03/2019

Abgef.: 05/04/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Riversaltes Wine Casks

1.507 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone 10 y.o. Oloroso Sherry Casks – Special #33

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

10 Jahre

Dest.: 28/05/2014

Abgef.: 16/07/2024

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone 2020/2025 – Medium Peated Sauternes Cask #200164

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

5 Jahre

Dest.: 07/04/2020

Abgef.: 14/05/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Sauternes Cask

Fassnr.: 200164

297 Flaschen

53,46% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Feines aus Fernost:

Single & Blended Malt von Mars (und Akkeshi)

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Die japanische Vorreiter-Marke Mars destilliert abwechslungsreiche Single und Blended Malts – und spielt dabei mit den Einflüssen dreier verschiedener Klimazonen Japans.

Die Komagatake 2024 Edition gehört zu den edlen Sonderabfüllungen des Mars-Stammsitzes, der Brennerei Komagatake aus Japans Kiso-Gebirge. Der Single Malt vereint nach Vermählung aus Bourbon, Sherry und Wine Casks Noten von grünem Apfel, Honig und herzhaften Backwaren.



Ebenfalls im alpinen Klima hergestellt: der Mars Komagatake IPA Cask Finish 2024. Er wird in einem mit India Pale Ale vorbelegten Fass veredelt, einem mitteldunklen Bier, das mit viel Hopfen in der benachbarten Minami Shinshu Beer Komagatake Brewery gebraut wird. Der Single Malt hat ein frisches, lebendiges Aroma mit Zitrusfrüchten, einer Süße, die an Grapefruit und Limette erinnert, sowie einen würzigen, angenehm bitteren Nachgeschmack, der ihn zur hervorragenden Basis für einen Highball macht.



Die Mars Tsunuki Distillery aus Japans tropischem Süden und die Akkeshi Distillery von der nasskalten Halbinsel Hokkaido entzündeten 2016 beide erstmals ihre Brennblasen. 2018 tauschten sie Rohbrände aus, um diese an ihren jeweiligen Standorten zu reifen. Der limitierte Blended Malt Mars Malt Duo – Tsunuki x Akkeshi ist das Ergebnis der in der Tsunuki Distillery gelagerten Bestandteile. Roter Apfel, gegrillte Ananas und getrocknete Feigen treffen dabei auf Haselnüsse, Minze und Muskatnuss.

Mars Komagatake 2024 Edition

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, Wine Casks

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Komagatake IPA Cask Finish 2024

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: India Pale Ale Casks (Finish)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Malt Duo – Tsunuki x Akkeshi

Blended Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: v.a. Bourbon Casks

51% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Selten & sammelwürdig:

Gordon & MacPhail Dram Takers Collection Vol. 1 2025 sichern!

Diese Single Malts warten jahrzehntelang auf ihren großen Moment: Unter dem Dram-Takers-Label versammelt der unabhängige Abfüller Gordon & MacPhail seit den 1970er-Jahre einige seiner seltensten und sammelwürdigsten Whiskys für langjährige Kunden. Nun veröffentlichen die Reifungsexperten diese erstmals in einer Kollektion.

Die Dram Takers Collection Vol. 1 besteht aus sechs Whiskys der Speyside-Region. In den eigenen Sherryfässern von Gordon & MacPhail gereift und bis zu 68 Jahre lang sorgfältig gepflegt, verkörpert jeder Dram die herausragende Expertise des Hauses, die seit 1895 weitergegeben wird. Zu erkennen ist die Sammlung an den Etiketten: Sie zeigen die Illustration zweier Personen, den „Dram Takers”, die sich ein Glas teilen. Inspiriert ist die Darstellung von dem Book of Kells, einem Manuskript aus dem 8. Jahrhundert.



Zu der auf weltweit 100 Stück limitierten Vol. 1 gehören folgende, selbstverständlich unverfälschte Raritäten:

Glenlivet 1954/2023 , 68 Jahre, Refill Sherry Butt, 43,7% vol., 0,7 Liter

, 68 Jahre, Refill Sherry Butt, 43,7% vol., 0,7 Liter Longmorn 1966/2021 , 55 Jahre, First Fill Sherry Butt, 41,6%, 0,7 Liter

, 55 Jahre, First Fill Sherry Butt, 41,6%, 0,7 Liter Linkwood 1967/2021 , 54 Jahre, First Fill Sherry Hogshead, 44,8% vol., 0,7 Liter

, 54 Jahre, First Fill Sherry Hogshead, 44,8% vol., 0,7 Liter Glenrothes 1969/2022 , 52 Jahre, Refill Sherry Hogshead, 47,9%, 0,7 Liter

, 52 Jahre, Refill Sherry Hogshead, 47,9%, 0,7 Liter Mortlach 1969/2019 , 50 Jahre, First Fill Sherry Butt, 50,7% vol., 0,7 Liter

, 50 Jahre, First Fill Sherry Butt, 50,7% vol., 0,7 Liter Strathisla 1971/2023, 52 Jahre, Refill Sherry Hogshead, 49,1% vol., 0,7 Liter

Detaillierte Informationen finden Sie im Sales Folder.

Die Kollektion ist ab heute im Vorverkauf erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ca. Ende September.

The Dram Takers Collection Vol. 1 2025

Gordon & MacPhail