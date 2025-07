Whiskymax präsentiert neue Islay Single Casks: The Ileach Ruby Port Cask Finish & Finlaggan Sauternes Cask Finish

Mit The Ileach Ruby Port Cask Finish sowie Finlaggan Sauternes Cask Finish stellt Whiskymax heute zwei neue Abfüllungen. Beide sind ab sofort im Fachhandel als auch unter www.fassmeister.com erhältlich, alle Details zu diesen Bottlings in der folgenden Aussendung von Whiskymax:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Ileach Ruby Port Cask Finish & Finlaggan Sauternes Cask Finish –

WHISKYMAX präsentiert neue Islay Single Casks

„Herausragende Islay Single Casks zu einem fairen Preis: Wir freuen uns sehr, die nächste Runde der Finlaggan- & The Ileach Single Casks einzuläuten – und das wieder mit zwei absoluten Deutschlandpremieren. Noch nie gab es vorher ein The Ileach Ruby Port Finish oder ein Finlaggan Sauternes Cask Finish. Diese Abfüllgen zeugen wieder einmal von der vertrauensvollen Partnerschaft zu The Vintage Malt Whisky Co., die wir seit vielen Jahren pflegen und nicht erst auch mit der Übernahme des Deutschlandvertriebs der Single Cask Serie ‚The Cooper’s Choice‘ intensiviert haben“, – so läutet Marcel Uhrig, Geschäftsführer bei der Whiskymax GmbH das Release der neuesten Single Casks für den deutschen Markt ein.

Seit 2024 ergänzen die Single Cask Abfüllungen von Finlaggan und The Ileach das jeweilige Standardportfolio um die Islay Single Malts, die sich nicht nur in Deutschland einer großen Fangemeinde erfreuen. Neu auf dem deutschen Markt erhältlich sind folgende Abfüllungen:

The Ileach Ruby Port Cask Finish

ABV: 48,5%

Flaschenanzahl: 720

Tasting Notes: intensive Fruchtnoten vermählen sich mit öligem islay-typischen Torfrauch und sorgen für ein langanhaltendes Finish

UVP: € 64,90

Finlaggan Sauternes Cask Finish

ABV: 54,5%

Flaschenanzahl: 300

Tasting Notes: frische, leicht süße Weinnoten mit hellen Früchten treffen auf Torf und Rauch mit etwas Pfeffer

UVP: € 69,90

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter www.fassmeister.com erhältlich.