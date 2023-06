Neu bei Kirsch Import: Papa Peat und Signatory Vintage mit neuen Bottlings

Neben den Wood Finishes von Tomintoul (wir stellten Ihnen diese heute Morgen vor) stellt Kirsch Import heute noch einen torfig-maritimen Inselwhisky für alle Papas und Peat-Lovers sowie Abfüllungen aus dem Hause Signatory Vintage, von Edradour bis Glen Grant.

Hier alle Einzelheiten:

Papa Peat: Vaterfreuden mit Elements of Islay

Väter sind Kernelemente im Periodensystem des Lebens. Dieser Tatsache zollt die Reihe Elements of Islay auch in diesem Jahr wieder Respekt. Mit dem Elements of Islay Cask Edit – I love Papa widmet die beliebte Marke aus dem Hause Elixir das Herz der torfig-maritimen Inselwhiskys allen Papas und Peat-Lovers. Das Apothekendesign des Islay Blended Malt Scotch Whisky wurde für die Geschenkidee um liebevolle Elemente ergänzt und der Papa ins Zentrum gerückt.

Der Absender der „I love Papa“-Botschaft kann am rechten Rand des als Karte angelegten Etiketts seinen Namen hinterlassen. So sorgt die personalisierte Flasche für „Vaterfreuden“ – und erfreut mit der Kombination aus intensiven, rauchigen Single Malts von der Südküste Islays mit einem frischeren, fruchtigeren Stil aus dem Norden.

Elements of Islay Cask Edit – I love Papa

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Casks, Bourbon Casks, Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Vielfalt von Edradour bis Glen Grant: Signatory Vintage mit bis zu 27 Jahre alten Köstlichkeiten

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben.

In der Un-Chillfiltered-Range versorgt Signatory Fans mit der Neuauflage des hocharomatischen Edradour 2012/2023, der wie gehabt 10 Jahre lang im Sherryfass reifen durfte. Der Linkwood 2012/2023 feierte ein Sherry-Finale, während man dem Teaninich 2009/2023 ein Finish in Hogsheads gönnte, die mit dem komplexen toskanischen Rotwein Bolgheri vorbelegt waren.

Rotweinspuren und kräftigen Torfrauch verbindet der Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 aus Pinot-Noir-Fässern. Echte Evergreens sind der „mystery malt“ Secret Speyside 2009/2023 sowie der 15 Jahre alte Mortlach 2008/2023: Beide reiften in klassischen Bourbonfässern.

Fassstarkes Vergnügen liefern in dieser Woche der Linkwood 2012/2023, von dem nur 201 Flaschen abgefüllt werden konnten, und nach 16 Jahren im First Fill Sherry Butt der Glenlivet 2006/2022.

Der Glenrothes 1996/2023 und der Glen Grant 1995/2023 haben ihr stolzes Alter durch Lagerung in ausgewählten Bourbonfässern erreicht.

Edradour 2012/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest. 05/11/2012

Abgef. 03/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 491

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest. 04/2012

Abgef. 03/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts (Finish)

Fassnr. 202+205

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teaninich 2009/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

13 Jahre

Dest. 09/2009

Abgef. 03/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bolgheri Hogsheads (Finish)

Fassnr. 9+13+14+15

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 – Heavily Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

9 Jahre

Dest. 11/09/2013

Abgef. 01/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Pinot Noir Red Wine Butts (Finish)

Fassnr. 2+3

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Secret Speyside 2009/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

13 Jahre

Dest. 04/2009

Abgef. 03/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. DRU17/A195-149/-152/-178/-180

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2008/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

15 Jahre

Dest. 02/2008

Abgef. 03/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 302169+302184+302188+302240

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

10 Jahre

Dest. 08/05/2012

Abgef. 28/02/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 306291

201 Flaschen (insgesamt)

60,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlivet 2006/2022

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

16 Jahre

Dest. 15/08/2006

Abgef. 23/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900800

626 Flaschen (insgesamt)

60,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 1996/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

26 Jahre

Dest. 07/03/1996

Abgef. 16/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr. 3149

177 Flaschen (insgesamt)

48% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Grant 1995/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

27 Jahre

Dest. 31/05/1995

Abgef. 16/01/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr. 88229+88235

384 Flaschen (insgesamt)

49,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert