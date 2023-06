Bushmills verkauft erstmals über 9 Millionen Liter Whiskey pro Jahr

1 Million Cases, das sind umgerechnet 9 Millionen Liter, hat Bushmills im abgelaufenen Jahr verkauft – das ist Rekord für die nordirische Destillerie und eine Steigerung um 9,7% im Vergleich zum Jahr davor.

Und damit sind nur die Verkäufe unter der eigenen Marke gemeint: Bushmills produziert ja auch für andere Marken und ist damit ausgesprochen erfolgreich – nicht zuletzt deshalb und um der ständig steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat man unlängst die Causeway Distillery eröffnet (wir berichteten darüber hier). Mit ihrer Hilfe wird man die Produktionskapazität insgesamt verdoppeln können.

Anlässlich der Eröffnung sagte Colum Egan, der Master Distiller von Bushmills:

“We are obsessed with exceptional whiskeys – the ingredients, the processes, the wood, the ageing.

“Our second distillery represents a great step forward in ensuring generations to come will enjoy our renowned signature triple-distilled single malts alongside the innovations of the future.”