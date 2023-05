Einen Kurzbericht von der Eröffnung der neuen Causeway Distillery von Bushmills hatten wir bereits Mitte April gebracht – nun gibt es eine ausführliche deutschsprachige Information von Bushmills selbst dazu, die auch von der Verdoppelung der – ohnehin schon nicht geringfügogen – Produktionskapazität von Bushmills berichtet. Finden Sie nachfolgend alles Wissenswerte und einiges Bildmaterial dazu:

Bushmills verdoppelt Produktionskapazitäten – neue Causeway Distillery eröffnet

Die Single Malt Whiskey von Bushmills werden weltweit immer stärker nachgefragt. Um diesen Bedarf auch weiterhin zu decken, konnte Bushmills nun die neue Causeway-Destillerie einweihen, die ihren Namen von nahegelegenen Giant’s Causeway erhält. Sie ist Teil einer Investition in Höhe von fast 70 Millionen Euro, mit der die Marke seine irische Single-Malt-Destillerie und Reifungsanlage in Bushmills in den vergangenen fünf Jahren erweitert hat. Die 39.000 m² große, neue Anlage an Irlands spektakulärer Nordküste verbindet Hightech mit traditionellem Handwerk, um die Produktion in Bushmills zu verdoppeln und Bushmills zu einem der führenden Single-Malt-Whiskey-Hersteller weltweit zu machen. Zusätzlich eröffnet ein Besuchererlebnis in der neuen Brennerei auch aufregende Möglichkeiten für einen Aufschwung des irischen Whiskey-Tourismus und die Möglichkeit, neue Whiskey-Liebhaber weltweit zu gewinnen. Täglich von 10:00-16:45 Uhr, geführte Touren buchbar und weitere Infos unter www.bushmills.eu.

Am 20. April 2023 öffnete Bushmills die Türen zur neuen, hochmodernen Causeway-Destillerie. Damit feiert Bushmills Irish Whiskey mit Stolz 415 Jahre Whiskey-Tradition. Das neue Gebäude ist als Teil eines 70 Millionen Investitionpakets in die Irish-Single-Malt-Destillerie und Reifungsanlage in Bushmills. Die Bauzeit hierfür belief sich auf 5 Jahre.

Da die Single Malt Whiskeys von Bushmills weltweit immer stärker nachgefragt werden, war die Herausforderung bei der Erweiterung des Betriebs, den wesentlichen Geschmack und Stil der Marke unverändert zu erhalten. Das erreicht der Hersteller, indem er das umfassende Wissen sowie die generationenübergreifende Erfahrung mit der technischen Exzellenz der neuen Brennerei und ihrer Verfahren kombiniert. Zusätzlich kommt in der neuen Causeway Distillery die neueste Wärmetechnologie zum tragen, die den Energieverbrauch um 30 Prozent senkt. Hochmoderne Destillationsinnovationen steigern die Effizienz des Materialverbrauchs darüber hinaus um bis zu 10 Prozent.

Die Brennerei hat ihren Namen vom Giant’s Causeway erhalten – dem legendären Wahrzeichen in unmittelbarer Nähe, das die Whiskey-Macher von Bushmills seit Jahrhunderten inspiriert. Mit einer visuell beeindruckenden Struktur aus lokalem Basalt und Kalkstein, die ineinander greifende und geometrische Elemente enthält, haben die Designer versucht, diesem Naturwunder Tribut zu zollen.

Colum Egan, Master Distiller von Bushmills, sagt, die Erweiterung markiere den „Beginn eines aufregenden neuen Kapitels“. Er fuhr fort:

„Wir sind begeistert von außergewöhnlichen Whiskeys – den Zutaten, den Verfahren, dem Holz, der Lagerung. Unsere zweite Brennerei ist nun ein großer Schritt nach vorn, um sicherzustellen, dass auch künftige Generationen unsere berühmten dreifach destillierten Single Malts neben den Innovationen der Zukunft genießen können.“

Die Investition in die Causeway Distillery ist ein Zeichen für das unerschütterliche Engagement von Proximo, das Wachstum des Bushmills-Portfolios zu beschleunigen. Mit Erfolg: Im Jahr 2022 verzeichnete die Marke einen Zuwachs von mehr als 10 Prozent und verkaufte zum ersten Mal in seiner langen Geschichte mehr als eine Million 9-Liter-Cases.