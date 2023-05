Glenfiddich präsentiert den „Grand Yozakura“ unter japanischen Kirschblütenbäumen im Nikkei Nine in Hamburg

Über unsere Eindrücke von der gestrigen Präsentation des Glenfiddich Grand Yozakura in Hamburg werden wir noch gesondert und ausführlich berichten – hier aber vorab schon einmal die offizielle Presseaussendung, die wir von Glenfiddich dazu erhalten haben:

Glenfiddich präsentiert den limitierten Whisky „Grand Yozakura“ unter japanischen Kirschblütenbäumen im Nikkei Nine in Hamburg

35 Gäste, unter anderem der bekannte Content Creator Toni Mahfud, Unternehmerin Cloudy Zakrocki und Model Jonas Kautenburger kamen gestern auf Einladung von Glenfiddich, um den bisher bahnbrechendsten und streng limitierten Whisky „Grand Yozakura“ zu erleben. Gerade mal rund 100 Flaschen des 29YO Single Malt Scotch Whisky werden im deutschen Handel zu je 1.799 EUR erhältlich sein.

Grand Yozakura (übersetzt bedeutet dies soviel wie „Kirschblüte bei Nacht“) ist der erste Single Malt Scotch Whisky, der die feinsten Aromen Schottlands und Japans miteinander vereint. Er wird in seltenen Ex-Awamori Fässern veredelt, wodurch die Abfüllung ein einzigartiges Finish erhält. Awamori wird aus Indica-Reis hergestellt und ist die älteste in Japan destillierte Spirituose mit einer seit 500 Jahren unveränderten Herstellungstechnik. Der Single Malt Scotch ist eine Hommage an das japanische Kirschblütenfest, bei dem die zeitliche Schönheit der Natur im Mittelpunkt steht. Bei Dunkelheit wird die Festlichkeit in ihrer kompletten Fülle spürbar und ist als „Yozakura“ bekannt.

Der Whisky ist die neueste Kreation der Glenfiddich “Grand Series”, einer Kollektion von außergewöhnlichen Single Malts, die sich durch innovative und experimentelle Fassveredelung auszeichnen.

„Die Grand Series unterstreicht den Innovationsgeist von Glenfiddich und Grand Yozakura ist da keine Ausnahme. Es ist die bahnbrechendste und gleichzeitig erste limitierte Abfüllung der Grand Series“,

so Claudia Falcone, Global Brand Director bei Glenfiddich.

Die einzigartige Stimmung der japanischen Kirschblüte bei Nacht war auch beim gestrigen Launch Event im Szene-Lokal Nikkei Nine in Hamburg deutlich spürbar: Die exklusiv geladenen Gäste wurden mit japanisch-peruanisch inspirierten Gerichten, wie Ceviche de Camaron und japanischen Wagyu Ishiyaki, verwöhnt; ganz im Stil des traditionell üblichen Picknicks zum Kirschblütenfest stand hier das „Sharing“ im Vordergrund.

Höhepunkt des Abends war das exklusive Tasting, bei dem sich die Gäste selbst von dem einzigartigen Geschmack des Whiskys und dem Zusammenspiel der Aromen von reifen Früchten und karamellisierten Mandeln sowie gerösteter Eiche und cremiger Vanille begeistern lassen konnten.

Glenfiddich faszinierte außerdem mit Acts von authentischen japanischen Künstlerinnen, wie der Manga Artistin Chloé, die live den Abend in Sketches festhielt und der Tänzerin Riko Sugama, preisgekrönte Meisterin des traditionellen Ryukyu-Tanzes aus Okinawa – dem Ort, aus dem auch die Ex-Awamori Fässer stammen. So wurde die besondere Verbindung zwischen Japan und Schottland eindrucksvoll zelebriert.

“Ein Abend, der mich mit jedem Schluck sprachlos gemacht hat und Kultur und Zeit auf harmonische Weise vereint hat”,

fasste Content Creator Felice das Event zusammen.

Nach Dinner und Tasting ließen die Gäste den Abend zu Funk & House Beats von DJ Rhina Love und eigens für Glenfiddich kreierten Drinks ausklingen.