Die Abfüllungen der Speyside-Brennerei Tomintoul werden ab sofort in Deutschland von Kirsch Import vertrieben. Zur Tomintoul Premiere bei Kirsch Import erscheinen sieben Small-Batch-Bottlings, die nach der Reifung in Bourbon Casks anschließend in Fässern unterschiedlichster Vorbelegung gefinisht wurden.

Alles Weitere in der Pressemitteilung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kirsch Import startet Vertrieb von Tomintoul mit Wood Finishes zu fairen Preisen



Stuhr, 06.06.2023 Er gilt als einer der sanftesten Whiskys der Speyside: Tomintoul ist gleichermaßen bei Einsteigern wie auch als entspannter Feierabend-Dram beliebt. Ab sofort vertreibt Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen die Marke in Deutschland. Den Start markiert ein Paukenschlag: Tomintoul Wood Finishes mit Top-Preis-Leistung.



Der Single Malt Tomintoul aus dem malerischen Cairngorms Nationalpark entsteht seit Brennereigründung im Jahr 1964 nach traditionellen Methoden. Seit über 20 Jahren führt dabei Robert Fleming Regie über Tomintouls vier hohe, rücklaufstarke Pot Stills. Als Master Distiller hat der Brenner in vierter Generation den ausgesprochen weichen, malzig-floralen Tomintoul-Charakter maßgeblich geprägt – und zugängliche „gentle drams“ erschaffen, die preisgekrönt und preiswert zugleich sind.



Seine Expertise ist Basis einer neuen Wood-Finish-Range, mit der Tomintoul Premiere bei Kirsch Import feiert. Sieben Small-Batch-Abfüllungen reiften zunächst in Bourbon Casks und wurden anschließend von Fleming in ausgesuchten Fässern unterschiedlichster Vorbelegung perfektioniert. Das Ergebnis: vollmundige, vielschichtige Single Malts zu Top-Preisen.



Zur Reihe gehört der Tomintoul Caribbean Rum Cask Finish mit exotischen Kokos- sowie Karamell- und Gewürzkuchenaromen. Gebäcknoten mit charakteristischer Tabakwürze und floralen Tönen verbindet dagegen der Tomintoul Cognac Cask Finish. In französischen Fässern reiften auch der Tomintoul Merlot Cask Finish (Bordeaux) und der Tomintoul Pinot Noir Cask Finish (Burgund) nach – und entfalten üppige Noten von Beeren, Gebäck und Gewürzen.



In süßen Sherryfässern veredelt ist der Tomintoul Pedro Ximénez Sherry Cask Finish von Sirup, Backgewürzen und Trockenfrüchten geprägt. Die Reifung in Barriquefässern aus Portugal stattet den Tomintoul Tawny Port Cask Finish mit einer Fülle an Beeren, Kirschen und Eichenwürze aus, während der Tomintoul White Port Cask Finish Noten von Zitronenkuchen, hellem Obst und buttrigem Malz ins Glas bringt.



Tomintoul Caribbean Rum Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Caribbean

Rum Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Frisch und lebhaft mit Aromen von Himbeerblüten, Kokosnussöl, Parma-Veilchen und Plundergebäck.

Gaumen: Schichten von Muscovado-Zucker, Hefebrötchen mit Zuckerguss und Toffee, verbunden mit Karamellkeksen (Lotus Biscoff), Nougat und Kokosnusscreme.

Nachklang: Süße Karamell- und Schokoladen-Eclairs, die in ein wärmendes, anhaltendes Gewürzkuchenaroma übergehen.



Tomintoul Cognac Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Cognac Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Leicht und anregend mit Aromen von Kastanien, Zitronenschale, Blütenhonig und Amaretti-Keksen mit Anklängen von Kamille und Fenchel.

Gaumen: Süßes Brandteiggebäck und Schlagsahne vermischen sich mit gezuckerten Mandeln, Karamell, goldenen Rosinen und Tabak.

Nachklang: Schichten von weißer Schokolade, Weihnachtskuchen (Panettone) und Muskatnuss, die in wärmende Ingwergewürze übergehen.

Tomintoul Merlot Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Merlot Wine Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Aromatische Noten von Obstblüten und Sommerbeeren, gemischt mit Zimtschnecken, Akazienhonig und kandierten Fruchtschalen.

Gaumen: Süße Schichten von Sauerkirschkonfitüre, Brotpudding mit Beeren und Johannisbeerkonfitüre, unterlegt mit Tabakgewürzen und Kakaopulver.

Nachklang: Angenehme Kuchengewürze und Cappuccino-Schaum, der in Mürbegebäck mit Mandelfüllung und geröstete Pekannüsse übergeht.



Tomintoul Pinot Noir Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Pinot Noir Wine Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Ein Bouquet von Sommerbeeren und roten Trauben, verbunden mit Blätterteig, Backgewürzen und gesalzenem Karamell.

Gaumen: Süße Schichten von gebackenen Erdbeeren, Lakritzbonbons mit Johannisbeergeschmack, Glacékirschen und Haferflockengebäck, strukturiert mit Tabak und Eichenwürze.

Nachklang: Wärmende Gewürznelken und Holzgewürze vermischen sich mit Brombeeren, Vanilleschoten und Ingwerkeksen.



Tomintoul Pedro Ximénez Sherry Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Pedro

Ximénez Sherry Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Aromen von süßem Sirup und getrockneten Feigen, gemischt mit Malzbrot, Rosinen und Backgewürzen.

Gaumen: Schichten von Früchtekuchen und Bananenbrot, gefolgt von mit Marzipan gefüllten Datteln, gerösteten Walnüssen und Sultaninen mit einem Hauch von Nelken und Zimt.

Nachklang: Angenehme Noten von Plundergebäck, Kakaopulver und Rührkuchen mit Sirup, die zu einer wärmenden Eichen- und Tabaknote übergehen.



Tomintoul Tawny Port Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Tawny Port Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Üppige Beerenfrüchte, Brombeermarmelade und Zartbitterschokolade, unterlegt mit Muskatnuss und Kirschlikör.

Gaumen: Eine Fülle von schwarzen Johannisbeeren, Blaubeeren und Schwarzwälder Kirschtorte, unterlegt mit angenehmen Eichengewürzen und Mokka-Kaffee.

Nachklang: Maraschino-Kirschen und dickflüssige Marmelade, die zu Nelken und Zimt übergehen.

Tomintoul White Port Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, White Port Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: kühlfiltriert, nicht gefärbt

Nase: Spritziges Steinobst und Litschis vermischen sich mit Zitronenkuchen, Vanilleschoten und Ingwerkeksen.

Gaumen: Schichten von Plundergebäck mit Aprikosen, pochierten Birnen und Apfel-Tarte, verbunden mit schwarzem Kaffee, buttrigem Malz und Backgewürzen.

Nachklang: Süß und wärmend mit Noten von Biskuitrolle und Erdbeer-Trifle-Süßspeise, die in Mokka und geröstete Nüsse übergehen.

Über Tomintoul

Die Tomintoul Distillery wurde 1964 auf dem malerischen Glenlivet-Anwesen in der Whisky-Region Speyside erbaut. Die Brennerei ist nach dem nahe gelegenen Örtchen Tomintoul benannt, dem höchstgelegenen Dorf in den schottischen Highlands. Hier werden für die Herstellung der preisgekrönten Single Malts traditionelle Techniken angewandt. Die natürliche Umgebung, die frische Luft und das reine Wasser tragen zu der einzigartig weichen und sanften Spirituose bei.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosen-Branche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.