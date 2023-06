Ein neuer Woodford Reserve, die 18. Ausgabe der Master’s Collection, ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich – die limitierte Ausgabe wird hier 119,99 Euro kosten. Während die letztjährige Ausgabe mit Bieraromen glänzte (wir berichteten hier), geht man bei dieser Ausgabe nach historischem Vorbild mit weniger Alkoholstärke ins Fass, um danach beim Abfüllen weniger Wasser zugeben zu müssen.

Was das bringt und sonst auch alles Wissenswerte hier in der Pressemitteilung von Brown-Forman:

Brown-Forman Deutschland launcht die 18. Woodford Reserve Master’s Collection: Historic Barrel Entry

Hamburg, 5. Juni 2023 – Whiskey Liebhaber und Sammler können wieder auf ein besonderes Highlight aus der traditionsreichen Woodford Reserve Distillery gespannt sein. Für die diesjährige Woodford Reserve Master’s Collection haben sich Chris Morris und Elizabeth McCall, zum Zeitpunkt der Kreation Master Distiller und Assistant Master Distiller, von der weit zurück reichenden Geschichte des Kentucky Bourbons inspirieren lassen. Der Name der streng limitierten Edition lässt dies bereits erahnen: Historic Barrel Entry.

Viele Faktoren spielen beim Reifungsprozess eine Rolle, ganz besonders der Alkoholgehalt, bis heute in den USA häufig in Proof ausgedrückt. Wenn das Roh-Destillat, auch als „new make“ bezeichnet, in die Fässer kommt, beginnt der Reifungsprozess. Woodford Reserve Historic Barrel Entry wird mit einem Roh-Destillat hergestellt, das mit 100 Proof in das Fass kommt. Der Standard hat sich im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte geändert. Während der Bourbon im 19. Jahrhundert bei der Abfüllung in die Fässer 100 bis 103 Proof hatte, begann der Alkoholgehalt des „new make“ nach der Aufhebung der Prohibition zu steigen. Der Proof wird sowohl beim Eintritt in das Fass (Barrel Entry Proof) als auch bei Entnahme (Bottle Proof) durch Zugabe von Wasser gesteuert, um das gewünschte Geschmacksprofil zu erreichen. Eine höhere Wasserkonzentration beim Eintritt in das Fass, die zu einer niedrigeren Proof Stärke führt, ermöglicht eine geringere Wasserzugabe bei Entnahme aus dem Fass. Dies bringt eine höhere Konzentration der natürlichen Aromen mit sich, die von der verkohlten Eiche aufgenommen werden. Im Ergebnis präsentiert sich Historic Barrel Entry mit 90,4 Proof, reich und robust im Geschmack und in tief rotbraun-oranger Farbe.

Unter der Ägide von Woodford Reserve Master Distiller Chris Morris wurde 2004 mit „Four Grain“ nicht nur die erste Master’s Collection entwickelt, die seitdem jährlich und nun in 18. Auflage erscheint. Der Launch läutete gleichzeitig ein innovatives Zeitalter für den historischen Kentucky Bourbon ein. Historic Barrel Entry ist die letzte von Chris Morris kreierte Master’s Collection; er hat sich inzwischen aus seiner Rolle zurückgezogen und die Hoheit über die Herstellung des feinen Kentucky Straight Bourbon an seine langjährige Master Assistant Elizabeth McCall übergeben.

Die limitierte Master’s Collection Woodford Reserve Historic Barrel Entry (Alkoholgehalt 45,2%) ist ab sofort in der 0,7-l Flasche zum Preis von 119,99 Euro (UVP) bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E-Commerce verfügbar.

Tasting Notes

Aroma: Eine verführerische Mischung aus Vanilleschoten und getrockneten Äpfeln, bestäubt mit Muskatnuss, Nelke und Zimt mit einem Hauch von Kakao. Gerösteter Kaffee und Haselnuss gehen in Noten von dunklen Kirschen und Pflaumen über, die mit Minze vermischt sind.

Geschmack: Reichhaltige, getoastete Eiche wird durch überreife Banane und ein Medley aus gekochten Beerenfrüchten abgerundet. Ein Hauch von Leder, Kaffee und Backgewürz geht in minzige dunkle Schokolade über.

Abgang: Ein lang anhaltender Abgang von verkohlter Eiche, Leder und Orangenöl.