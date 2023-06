Neben der Homebase Wien, findet das Festival LIQUID MARKET inzwischen in Linz, an der Adria in Kroatien, in Bratislava und seit 2021 auch in Berlin statt, in diesem Jahr vom 30. Juni bis 01. Juli und auf dem historischen Industriegelände von Konnekt.Berlin statt. Alle weiteren interessanten und wichtigen Details zum Fest der rasant wachsenden, qualitätsbewussten Barkultur finden Sie in der folgenden Presseaussendung und auf der Website www.liquidmarket.bar:

LIQUID MARKET Berlin 2023 – Das 3. Berlin Cocktail Festival vom 30. Juni bis 01. Juli

Neues Set-up. Mehr Open-Air. Mehr Festival. Beste Barkultur. Workshop. Streetfood & DJs.

Das dritte Berlin Cocktail Festival vom 30. Juni bis 01. Juli auf dem historischen Industriegelände von Konnekt.Berlin – ein echter Geheimtipp! -, verspricht allen Fans zeitgenössischer Barkultur ein einzigartiges Erlebnis hoher Mixkunst und ein lässiges Get-Together. Open-Air, bei coolen DJ-Beats, Street-Food und Cocktailkreationen der besten Bars aus Berlin und Europa. Natürlich steht auch wieder das Trend-Segment „Low“ and „No“ im Fokus. Top Spirits-Produzenten und Craft-Destillers zeigen ihr aktuelles Portfolio und ihre neuen Kreationen. Ein Preis, alle Drinks, an rund 50 Bars und Ständen.

Das Festival

Der LIQUID MARKET ist das Festival für Barflies und alle, die es noch werden wollen.

Entstanden aus der Bar-Community, möchte der LIQUID MARKET für die Bars, die Bartender und deren Gäste ein entspanntes Umfeld schaffen, um in einer ganz eigenen Atmosphäre auf andere Art in die faszinierende Welt der Barkultur einzutauchen. Nah dran, persönlich, voller Entdeckungen und Eindrücke. Neben der Homebase Wien, findet das Festival inzwischen in Linz, an der Adria in Kroatien, in Bratislava und seit 2021 auch in Berlin statt.

Der LIQUID MARKET versteht sich nicht als klassische Fachveranstaltung für einen eingeweihten Kreis, sondern als ein großes Fest der rasant wachsenden, qualitätsbewussten Barkultur. Ein Cocktail-Openair zum Genießen, Chillen, Musik hören und Sonne tanken.

Der LIQUID MARKET ist schon immer ein Festival für die Leidenschaft Genusskultur zu zelebrieren, Neues zu entdecken und alte Bekannte wieder zutreffen.

Denn der LIQUID MARKET präsentiert Barlifestyle zum Anfassen im direkten Austausch mit den Protagonisten. Das sind neben den Bartendern, vor allem die Gäste selbst. Zusammen mit Freunden und mit den Mixologen kommt man in relaxter Atmosphäre direkt ins Gespräch. Ohne den Schleier der Nacht, kann man den Künstlern am Shaker direkt bei ihrem feinen Handwerk zusehen, nach Tricks und Trends fragen, oder sich verraten lassen, was die Szene bewegt. Wer möchte, wirft einen Blick hinter die Kulissen einer renommierten Spirituosen Manufaktur und einer Kleinbrauerei der Erfrischungsbombe Kombucha, die mit ausgefallen Aromen und Zutaten arbeiten.

Selbstverständlich werden alle Bars auch No- oder Low-Alcohol-Drinks anbieten. Wasser für den Durst zwischendurch ist wie immer das ganze Wochenende gratis für alle Besucher vorhanden.

Location Geheimtipp. Frische Atmosphäre.

Unweit des überquellenden Stadtzentrums, entwickelt sich auf dem historischen Industriegelände der „Knorr-Bremse“ am S-Bahnhof Marzahn eine neue Oase für Start-ups, Pop-ups, Handwerk, Wohnen und Events. Ein neues Quartier, das modernes Leben und produktives Gewerbe miteinander verbindet. Der städtebauliche Entwurf kommt aus der Feder der renommierten David Chipperfield Architects. Bis fast vor die Tür erreichbar mit den Öffentlichen und auch sonst ohne Mitte-Stress. Wer nüchtern bleiben möchte, findet rund um die Location ausreichend gebührenfreie Parkplätze für Fahrrad, Roller oder sonstiges Mobil.

Das umgrünte Open-Air-Gelände mit seinem spektakulären, luftigen Zirkuszelt, bietet auch vor einem Sommerschauer Schutz. Konnekt.Berlin ist nach intensiver Suche die kongeniale Heimstatt für den LIQUID MARKET. Boutique, frische Atmosphäre, im Grünen, in der Stadt abseits der Berlin-Beton-Sommerhitze. Ein idealer Ort für alle neugierigen Geister, die auf der Suche nach unberührten Nischen in der Enge der Metropole sind.

Was gibts sonst noch Neues?

Die auf dem Areal ansässigen Locals von der „Deutschen Spirituosen Manufaktur“ und „The Bouche“ laden dazu ein, im Rahmen des LIQUID MARKET, in Guided-Tours ihre Betriebe zu besichtigen, um einen Blick auf die Geheimnisse der artisanalen Brennkunst und des Brauens der anderen Art zu werfen.

Karten gibt es online und in allen Bars.

Es lohnt sich ein Besuch in der Bar des Vertrauens und die Frage an den Bartender nach Tickets.

Wenn die Bar beim LIQUID MARKET dabei ist, hat sie sicher einen Code und man erhält das Ticket etwas günstiger. Das unterstützt auch die Bar.

Favorisierte Spirituosen können unkompliziert direkt vor Ort an den Ständen für die eigene Homebar erworben werden. Damit lässt sich ein Stück Erinnerung an den LIQUID MARKET mit nach Hause nehmen, bis zum nächsten Mal 2024.

Bars & Brands:

Folgende Bars sind unter anderem live zu erleben:

Bellboy, Crackers, Flying Dutchmen Cocktails (Amsterdam), Ginhouse (Dresden), Green Door, George R, Truffle Pig, Goldfisch Bar, House of Gin, Fredericks, The Hat Jazz Bar, Qube (Korneuburg, AT), Fuchs & Hase (Innsbruck), u.v.a.

Brands als Partner der Bars sind unter anderem:

Amaro Montengegro, Bacardi, Bombay Sapphire, Bouche, Burschik’s Vermouth, Deutsche Spirituosen Manufaktur, Dschinn, Freimeister Kollektiv, Gin1689, Kiyoko, Licor 43, Malfy Gin, Martini, Mates Rum, Mountain’s Goat, Noilly Prat, Paragon, Patron, Select, Schlumberger, Schweppes, Thomas Henry, u.v.a.

True Spirits Area:

Das Netzwerk True Spirits lädt ein spannende Produkte und die Macher persönlich kennenzulernen. Mit dabei: AMH Imkerei & Brennerei, Big Kahuna, Fuxbau Destillerie, Krauss Distillery, Säntis Malt, Inicio Tequila, Tanduay,

Alle Fakten und Infos:

LIQUID MARKET – 3. Berlin Cocktail Festival

Datum: 30. Juni & 01. Juli

Location: Konnekt.Berlin / Georg-Knorr-Straße 4, 12681 Berlin

Öffnungszeiten: 14:00 – 22:00 Uhr, letzte Runde um 21:30 Uhr

Anfahrt mit den Öffentlichen:

Option 1: S-Bahn Marzahn S7, S 41, Tram

Option 2: Gewerbepark Georg Knorr M6, M13, M17, Tram 16, 27

Von beiden Optionen führt ein beschilderter Weg 5 Minuten fußläufig direkt zum LIQUID MARKET.

Kostenlose Parkplätze: Für alle die mit eigenem Mobil anreisen, finden sich entlang dem Wiesenburger Weg und der Georg-Knorr-Straße ausreichend kostenlose Parkmöglichkeiten.

Tickets: www.liquidmarket.bar